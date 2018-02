Ecco quando si potrebbe recuperare la sfida Juventus-Atalanta

Whatsapp - occhio ai ”messaggi incancellabili” : Ecco quando la funzione ”elimina” non può essere utilizzata : Qualche mese fa Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare messaggi inviati per errore. Un’operazione che va fatta entro e non oltre i 7 minuti. Ma sembra che non sempre basti essere veloce. Perché, come si legge su thenextweb.com, quando un messaggio viene citato, sia nelle chat che in una conversazione a due, cioè quando si risponde a un messaggio in particolare con la funzione ‘Rispondi’ il testo continua a ...

Neve a Roma? Possibile con Burian. Ecco quando : I modelli meteorologici stimano come probabile l'arrivo di fiocchi bianchi nella capitale per mercoledì 28 febbraio

“Ma quando mai…”. L’ultima pugnalata di Max Biaggi a Bianca Atzei : lei - all’Isola dei Famosi - continua a disperarsi per la fine della storia con l’ex. Dall’Italia - però - Ecco arrivare altre brutte notizie per la cantante. Fan a bocca aperta : Una storia per la quale i fan non riescono davvero a darsi pace, quella tra la cantante Bianca Atzei e l’ex asso delle due ruote Max Biaggi, finita all’improvviso dopo circa due anni insieme, con lei già pronta a fare il grande passo e mettere su famiglia insieme e ritrovatasi invece all’improvviso sola soletta a piangere lacrima amare sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, reality al quale ha preso parte forse ...

Juventus - ultimissime Higuain. Allegri ci va cauto : Ecco quando l’argentino scenderà in campo : Juventus, ultimissime Higuain. Allegri ci va cauto: ecco quando l’argentino scenderà in campo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, ultimissime HIGUAIN- Gonzalo Higuain sembrerebbe aver già superato il leggero trauma distorsivo alla caviglia rimediato nel match di domenica pomeriggio contro il Torino. Il giocatore però, salvo clamorosi colpi di ...

Battlefield 2018 con demo giocabile - Ecco quando : EA prepara novità anche su Anthem : All’EA Play 2018 i protagonisti saranno il nuovo Battlefield 2018 (che ancora non ha un nome) e Anthem. All’ EA PLAY 2018 durante i tre giorni dell’evento ci saranno molti titoli di Electronic Arts con tante postazioni di gioco per garantire massimo divertimento. a tutti Coloro che non potranno assistere all’evento di persona potranno seguirlo su EA.com dov,e ci saranno degli aggiornamenti costanti con le storie dal dietro le quinte e contenuti ...

Guanciale protagonista di un nuovo film : Ecco quando : L'attore avezzanese Lino Guanciale ha ottenuto importanti premi grazie alla serie televisiva La Porta Rossa e da quel momento è nato un legame unico con la città di Trieste, in cui tornerà per girare la seconda serie a partire dalla primavera. Ci saranno molti cambiamenti ma anche sono molte le persone a fermarlo per strada, in quanto questa fiction rappresenta una rivalutazione importante della città, e lo stesso attore hai più volte affermato ...

Brit Awards 2018 in esclusiva su Rai 4 - Ecco quando : Tutto pronto per la consegna dei premi musicali Brit Award 2018 a Londra: scopriamo gli artisti che si esibiranno e tutte le nomination La musica ritorna protagonista in televisione con la messa in onda dei Brit Award 2018, i premi musicali consegnati ogni nel Regno Unito e paragonabili ai Grammy Awards americani. Tra i candidati fanno incetta di nomination Dua Lipa e Ed Sheeran. Brit Awards 2018: canale e messa in onda C’è grandissima ...

Ormai pronta Iliad Italia : Ecco quando debutterà : Ormai è quasi ufficiale sarà Iliad il nome del quarto operatore Italiano, a differenza di quanto accaduto in Francia con il Free Mobile locale. Qui da noi il gestore presenterà la stessa nomenclatura della holding di controllo, che, stando a quanto si legge su 'UniversoFree.com', sarà pronta al debutto entro i primi di aprile, non prima di aver studiato per filo e per segno le prossime intenzioni di TIM (l'illustrazione del piano industriale ...

Ecco quando inizia il GF NIP 2018 e chi saranno i concorrenti! : Terminata L'Isola dei Famosi, prenderà il via l'attesissimo Grande Fratello NIP 2018: quando inizierà? Dopo la fortunata edizione animata dai VIP, assisteremo molto presto (si tratta di una manciata di mesi) a quella dei meno - o per niente - famosi, che potrebbero riportare alla ribalta un format che non convinceva più. E gli ascolti avevano confermato un sempre meno interesse per l'edizione NIP del GF. Adesso, considerato il grande ...

“Ecco quando andrà in onda”. Parte il Grande Fratello Nip. Tante novità per la versione ‘senza famosi’. Il reality per eccellenza è alla sua 15esima edizione : Il Grande Fratello torna in televisione. La nuova edizione della versione nip, ovvero normal important people, senza personaggi famosi, tornerà nelle case degli italiani dopo due anni di assenza dagli schermi. Nel 2015, da giovedì 24 settembre al 10 dicembre, per una durata di 78 giorni, era andata in onda quattordicesima edizione del reality show, condotta per il nono anno da Alessia Marcuzzi. Ad aggiudicarsi la vittoria era stata ...

Mancia al ristorante - Ecco quando va lasciata : È “obbligatorio” lasciare la Mancia? E quanti soldi lasciare insieme al conto? Come spiega l’Unione nazionale consumatori, in Italia non esistono regole precise ma, di solito, se si è soddisfatti del...

Mega Man Legacy Collection 1 + 2 : Ecco quando arriverà per Nintendo Switch : Mega Man Legacy Collection 1 + 2 è in arrivo per Nintendo Switch, per l'esattezza potremo mettere e mani su questa raccolta i 22 maggio, riporta Nintendoeverything.L'annuncio è fatto da Capcom e sono inclusi nel pacchetto un totale di dieci giochi classici.La Mega Man Legacy Collection sarà venduta ad un prezzo di 14.99 dollari sull'eShop mentre Mega Man Legacy Collection 2 costerà 19.99 dollari. Le due raccolte saranno vendute anche assieme in ...

