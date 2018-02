E’ un Milan con le palle! Roma al tappeto ed ora Gattuso punta alla Champions League

Roma-Milan 0-1 La Diretta Sblocca Cutrone in avvio di secondo tempo : Va in scena all'Olimpico nel posticipo domenicale delle ore 20.45 il big match della 26esima giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan: i giallorossi sono in piena lotta con Lazio e Inter per ...

Cortei - Maroni diserta la manifestazione Meloni contestata a Milano. I video : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Berlusconi : “Alfano fingeva di tifare Milan ma è juventino”. Lui : “Falso. Potrei dire mille cose ma starò zitto” : Il leader accusa l’ex pupillo di essersi finto tifoso del Milan quando invece era juventino. L’ex delfino nega e lancia un messaggio: nonostante gli attacchi continuerà a stare zitto sugli anni trascorsi alla corte di Arcore. È di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano. L’ex premier ha tirato in ballo il suo ex ministro della giustizia – poi nominato al vertice del Pdl – durante una manifestazione di ...

Sfilata Dolce & Gabbana - le borse volano con i droni alla Milano Fashion Week - : Il mondo della robotica è pronto ad invadere anche le passerelle e il Fashion system, solo poche settimane fa, alla New York Fashion Week , la super model Irina Shayk aveva sfilato per Philipp Plein ...

GIORGIO ARMANI CONTRO GUCCI/ Settimana della Moda Milano 2018 "Teste mozzate? Mi tiro fuori dal gioco!" : GIORGIO ARMANI CONTRO GUCCI, lo stilista porta sulla passarella l'etnico e critica la nota casa di Moda per la scelta di usare nella sfilata delle teste mozzate.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:13:00 GMT)

Settimana della Moda Milano 2018 - Giorgio Armani contro Gucci : “Teste mozzate in passerella? Siamo al limite” : “Uno può fare ciò che vuole ma, fatemelo dire, se metto in pedana una testa, sotto un braccio, mozzata, Siamo al limite e io non sto a questo gioco, mi tolgo da questo gioco. Non vorrei neanche che i miei guardassero ciò che hanno fatto gli altri. Se quello che fanno gli altri è questo, meglio che stiamo a casa nostra. Io non ci sto. Quando vedo delle teste mozzate in passerella io mi tiro fuori”. A dirlo è sua maestà Giorgio Armani, ...

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al Psg : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Roma : contro il Milan per scacciare i fantasmi europei : Roma – Roma – Milan chiude la domenica calcistica Il big match della giornata numero 26 del massimo campionato di calcio italiano sarà Roma-Milan. Lo... L'articolo Roma: contro il Milan per scacciare i fantasmi europei su Roma Daily News.

Milan - preaccordo con Reina per giugno se parte Donnarumma : preaccordo CON Reina - Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Massimiliano Mirabelli si sta già coprendo in caso di addio Di Donnarumma. C'é già un preaccordo fra il Milan e l'attuale portiere del ...

Roma-Milan - cose turche : Under contro Calhanoglu - Istanbul porta d'Europa : Cengiz Under e Hakan Calhanoglu nell'ultimo mese hanno cambiato il 2018 di Roma e Milan, pronostico non gettonato durante il Capodanno, scrivono Manav e Bianchin su ' La Gazzetta dello Sport '. ...

Roma - contro il Milan una notte Schick : La Champions, almeno per questa notte e anche per gli altri 12 match di campionato da qui al 20 maggio, sarà quella dell'anno prossimo. La Roma, nel posticipo contro il Milan all'Olimpico, deve ancora ...