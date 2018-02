Domenica Live | Boldi | ' Io e De Sica contro? Eravamo d' accordo'

Blastingnews

(Di domenica 25 febbraio 2018) Massimo, ospite nel salotto di, è tornato a parlare della sua vita con una rivelazione clamorosa sui diverbi avuti in passato con De. "d'su tutto" Incalzato dalla D'Urso, l'attore comico milanese è tornato a parlare del suo vecchio partner cinematografico Christian De. In particolare alla domanda "Ma quindi erano veri quei litigi?",ha risposto "Assolutamente no. Abbiamo scherzato per 15 anni, io e Christian cimessi d'su tutto. Non abbiamo mai avuto un diverbio". Subito dopo queste parole, la Barbara nazionale ha rincalzato "Dai non ci prendere in giro, erano vere quelle notizie no?" ma la risposta è stata sempre la stessa " Era tutto uno scherzo, lo giuro, se non ci credi puoi chiamare Christian e vedrai che ti conferma tutto". Insomma il duo che ha reso 'grandi' i cinepanettoni pare abbia scherzato alle nostre ...