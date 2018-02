Domenica In – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Musica - spettacolo e cucina.

Domenica Live – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Boldi - Magnini - Gentiloni e Berlusconi tra gli ospiti. Eva Henger si sottopone alla macchina della verità. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, la scorsa settimana, è risultata perdente nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1 da Sanremo. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo ...