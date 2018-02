Domenica 25 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di Domenica 25 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di domenica 25 febbraio. BOB Bob a 4 1. Germania 2. Gerrmania 3. Corea del Sud CURLING Torneo femminile 1. Svezia 2. Corea del Sud CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in hockey ghiaccio - curling - bob e sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (Domenica 25 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani domenica 25 febbraio si chiuderanno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I Giochi sono arrivati alla loro conclusione dopo due settimane di grande passioni e verranno assegnati gli ultimi quattro titoli. Spettacolo garantito con le due finali degli sport di squadra: OAR e Germania si sfidano nell’hockey maschile, Corea del Sud e Svezia si contendono l’oro nel curling femminile. Spazio anche al bob a 4 e grandi chiusura ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ultima giornata (Domenica 25 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : ultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dove si assegnano quattro titoli. OAR e Germania si sfideranno nella Finale di hockey maschile, Svezia e Corea del Sud si contenderanno l’oro nel curling femminile, spazio anche al bob a 4 e la grande chiusura con la 30km femminile di sci di fondo. L’Italia purtroppo non ha speranze di medaglie in questa ultima giornata dei Giochi. Di seguito il calendario completo, ...