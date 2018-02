Disservizi idrici a Modica

quotidianodiragusa

: Modica. Disservizi idrici in via Tirella e San Giuliano. - radiortm : Modica. Disservizi idrici in via Tirella e San Giuliano. - ReggioCal : Disservizi idrici nei territori di S. Sperato, Modena, fondo Vilasi, Riparo di Cannavò, Gallina e Cataforio… - lametino : Lamezia, ancora disservizi idrici per rottura condotta in via della Vittoria - -

(Di domenica 25 febbraio 2018)in Via Tirella e Via San Giuliano per le infiltrazioni di pioggia. La situazione dovrebbe normalizzarsi a giorni, tempo permettendo