Di Maio ha detto di voler fare ministro dell' ambiente Sergio Costa | un generale dell' Arma

M5s - la moglie di De Falco : “Mai detto di essere stata aggredita da mio marito”. Di Maio : “Se ci fosse stata violenza - l’avrei cacciato” : “È importante si sappia che non ho deposto in questura contro mio marito né tantomeno ho affermato che avrebbe usato violenza fisica su di me, né desidero dare pubblicamente la misura di quali siano i nostri rapporti personali”. Raffaella, moglie del capitano di fregata Gregorio De Falco, smentisce di avere subito violenze dal marito, dopo il caso scoppiato il 18 febbraio sul Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino aveva ...

Di Maio telefona alla moglie di De Falco : 'Mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza' : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di ...

Luigi Di Maio : "La moglie di De Falco ha detto che non c'è stata nessuna violenza" : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di strumentalizzazione. Se fosse stata vera lo avrei cacciato". Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio a 'Quinta colonna' su Rete4, riguardo alle presunte violenze del candidato M5s Gregorio De Falco alla moglie."Renzi - ha aggiunto Di Maio ...

Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì - controverso candidato al Senato per il M5S - ha rinunciato a candidarsi : Sabato il candidato a presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì, esponente del M5S che era candidato al Senato a Roma al centro di critiche e storie poco chiare emerse negli ultimi giorni, The post Luigi Di Maio ha detto che Emanuele Dessì, controverso candidato al Senato per il M5S, ha rinunciato a candidarsi appeared first on Il Post.

Se il M5s arriva primo cerca alleati - o no? Di Maio nega di averlo detto nel discorso alla City : 'Mai prospettato governi di larghe intese': chiude il caso e parla di cattive traduzioni. Quanto al dopo voto, se non ci dovesse essere né maggioranza, né accordo si deve tornare subito alle urne

Salvini : "Visto? Noi lo avevamo detto...". Saviano e Di Maio ora litigano sulle Ong : Roma - Il politico impegnato in una faticosa campagna elettorale non ha tempo per l'ironia. Per cercare le migliori battute sulla notizia che l'Interpol ha avvisato il governo italiano che a fine ...

M5S - Di Maio : "Larghe intese? Mai detto - niente inciuci" : Roma, 31 gennaio 2018 - Luigi Di Maio è volato nella City per rassicurare gli investitori sul Movimento 5 Stelle e, soprattutto, per dire "noi non siamo populisti". Sembrava essere andata liscia, ma ...

Luigi Di Maio - fonti inglesi della City : 'Ha detto di essere disposto a governare con Pd - Forza Italia e Lega' : Il M5s e Luigi Di Maio si vendono l'anima: la bomba la consegnano gli investitori londinesi che il candidato premier grillino ha incontrato nella capitale inglese nelle ultime ore. Secondo quanto ...

Ong? Mai detto taxi del mare Ed è lite Di Maio-Saviano : Scintille tra Roberto Saviano e Luigi Di Maio. Al centro dello scontro le Ong. Di Maio in un'intervista sostiene di non averle mai definite "taxi del mare" per l'emergenza migranti. "Ho detto, sulla base di argomentazioni e indagini di alcuni pm italiani, che alcune ong difettano di trasparenza. Dovremmo verificare se stiano salvando o trasportando migranti, il che è molto diverso", ha affermato il ...

'Di Maio ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per il mio amico Grillo. Renzi? Ha un'abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa ... : Io, senza voler fare politica, dico che queste persone mi piacciono, perché oneste, si accontentano di quel che prendono". Piena fiducia dunque nel candidato premier grillino Luigi Di Maio: "Non è ...