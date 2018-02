Di Maio | ecco il primo nome della squadra di governo M5s

Bufera su Di Maio per Spatafora 'Ministro della famiglia?Inadatto' Adozioni gay e amicizie : ecco chi è : La pietra dello scandalo è lui, Vincenzo Spadafora, responsabile per le Relazioni Istituzionali di Luigi Di Maio e candidato alla Camera dei Deputati nonché papabile Ministro per la Famiglia in un governo a guida grillina Segui su affaritaliani.it

Di Maio fa i nomi - ecco gli otto furbetti dei rimborsi : Sì perché il dato più importante certificato finalmente anche dalle istituzioni e in particolare dal ministero dell'Eco nomi a e Finanze è che il M5S ha restituito circa 23 milioni e 400mila euro. 'Non ...

M5S : Bonifazi a Di Maio - Pd ha restituito soldi Buzzi - ecco bonifico : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Capiamo l’imbarazzo di Di Maio sulla truffa dei rimborsi ed il tentativo di spostare l’attenzione su altro: noi i 5000 euro della cooperativa 29 giugno li abbiamo restituiti. ecco il bonifico che non abbiamo revocato il giorno dopo come fate voi per prendere in giro gli italiani”. Lo scrive su twitter il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, postando la foto del bonifico in questione. ...