Delegazione Corea Nord arrivata al Sud | parteciperà a cerimonia chiusura Olimpiadi

Giochi - Delegazione Nord Corea è a Sud : 03.39 La delegazione NordCoreana di alto livello è giunta al Sud dal varco di confine di Paju per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pyeongchang. Alla guida della delegazione il generale Kim Yong-Chol, ex capo dei servizi segreti militari,ora tra i vice presidenti del Comitato centrale del Partito dei lavoratori con la direzione del Dipartimento che cura i rapporti con Seul Yong-Chol è ritenuto la mente dell'affondamento ...

La sorella di Kim guiderà la Delegazione olimpica nordcoreana : Sarà la sorella del leader nord-coreano, Kim Jong-un, a guidare la delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, che si aprono venerdì prossimo. Kim Yo-jong, l''Ivanka' nordcoreana, come la chiamano a Seul, è l'unica, potente sorella del dittatore e gioca un ruolo di primo piano a Pyongyang. Sarà alla guida della delegazione di 22 membri che ...

Giochi : Delegazione Corea Nord al Sud : ANSA, - ROMA, 9 FEB - La delegazione della Corea del Nord, che parteciperà alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, è arrivata in aereo nel primo pomeriggio locale all'...

Corea Sud. Al via giochi invernali. Arrivata Delegazione Nord con sorella Kim. I sogni degli Azzurri : È la prima volta, dal 1948, che un rappresentante della famiglia Kim, fondatrice dello stato NordCoreano, mette piede ufficialmente al Sud

Corea del Sud - giunta Delegazione Nord : 8.02 La delegazione NordCoreana è giunta stamane nella Corea del Sud per partecipare alle Olimpiadi di PyeongChang. E' la prima partecipazione di Pyongyang ad un evento internazionale in 13 anni. In totale sono 280 i componenti che hanno attraversato il confine a Paju, guidati dal ministro dello Sport, Kim Il-guk. fra loro 4 funzionari del Cio, 26 elementi del team dimostrativo di taekwondo e 21 giornalisti. Dall'età intorno ai 20 anni, le ...

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la Delegazione alle olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sudCoreano Moon Jae-In

Olimpiadi - Delegazione Nordcorea a Seul : 9.58 La delegazione Nordcoreana è arrivata oggi a Seul per ispezionare i siti e preparare manifestazioni culturali a margine dei Giochi olimpici invernali, che si terranno a febbraio in Corea del Sud. Si tratta della prima visita di responsabili della Corea del Nord in Corea del Sud in quattro anni.Le tv sudcoreane mostrano le immagini di un gruppo di 7 persone guidato da Hyon Song-Wol,leader di un complesso pop femminile molto popolare in ...

Corea del Nord - sì alle Olimpiadi dopo il vertice con Seul : invierà una Delegazione : La Corea del Nord invierà una delegazione di “alto livello” alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang dal 9 al 25 febbraio: è il primo risultato del dialogo tra i rappresentanti di Nord e Sud tenutosi al villaggio di confine di Panmunjom. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di taekwondo (arte marziale propria della penisola Coreana) e ...