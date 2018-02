Dalla parte delle partite Iva

vanityfair

: ?? @OfficialAllegri: «Il futuro è dalla parte di @RodriiBentancur: ha 20 anni e grandissime qualità. Mii ha molto so… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «Il futuro è dalla parte di @RodriiBentancur: ha 20 anni e grandissime qualità. Mii ha molto so… - DaniloToninelli : La moglie del capitano #DeFalco smentisce le accuse. Ennesima menzogna svelata. Ennesima conferma che il Sistema me… - valeriafedeli : Oggi in piazza per “Mai più fascismi mai più razzismi”, schierata dalla parte della Costituzione. Per dire con forz… -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Fulvio Romanin è un web designer friulano, fa siti (e cose più complesse con la realtà virtuale) con la sua azienda, la Ensoul, dopo 15 anni da partita Iva. Romanin è diventato il punto di riferimento per «la classe sociale che non sa di esserlo», come dice lui, i 2 milioni di lavoratori autonomi italiani, grazie a un manuale su come sopravvivere e vivere a partita Iva. L’Iva funesta (Utet, pagg. 256, € 14) è nato come ebook gratuito. «Parla dei miei sbagli, sono le cose che vorrei qualcuno mi avesse detto». Incontra il prossimo presidente del Consiglio in ascensore: che cosa gli chiede? «Gli direi: “Zio, la formazione!”. Per guidare mi serve la patente, per fare il libero professionista nessuno spiega niente, per capire come funzionano le tasse devi convincere qualcuno a farlo. All’inizio ho fatturato 50 mila euro, l’anno dopo arriva il commercialista con 20 mila euro di tasse, uno ...