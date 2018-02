Dal sobborgo di Chicago alla Casa BIanca | a novembre escono le memorie di Michelle Obama

huffingtonpost

(Di domenica 25 febbraio 2018) Arriveranno in libreria il prossimo 13, due anni dopo le elezioni che hanno portato Donald Trump, ledi. Lo ha annunciato oggi laeditrice Penguin Random House, precisando che "Becoming" - questo il titolo delledell'ex first lady - usciranno in quella data negli Stati Uniti e in Canada e, contemporaneamente, in 24 diverse lingue in tutto il mondo.Il libro parte dall'infanzia della moglie dell'ex presidente democratico Baracknelpovero di South Sidefino al suo arrivo, dove si è trasformata, per dirla con laeditrice, "in una delle donne più iconiche e interessanti della nostra era".