Dal G7 al concerto di Vasco | al drone della polizia il “Roma Awards”

Un viaggio ideale per continenti il concerto "Musica Dal mondo" andato in scena al Teatro Giordano di Foggia. : I suoi spettacoli sono pieni, oltre che della sua abilità virtuosistica, anche di una sapiente capacità di raccontare la musica, attraverso il tocco e il suono, riuscendo a coinvolgere mentalmente ed ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore Dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius : l’attrice sostiene il fidanzato Dal backstage del concerto : San Valentino si avvicina e c’è una giovanissima coppia che ci fa sognare: Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius! L’attrice di “Stranger Things” è stata avvistata dietro le quinte del concerto del fidanzato ad Atlanta e nel video ottenuto da TMZ la vediamo con un super sorriso mentre assiste all’esibizione. La notizia della storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius era arrivata a metà gennaio. Millie Bobby ...

CONCERTO EMINEM/ Revival tour in Italia il 7 luglio : biglietti in vendita Dal 2 febbraio : Il Revival tour di EMINEM farà tappa in Italia e i biglietti dell'unica data Italiana del 7 luglio 2018 e la prevedendita inizia ieri adesso lascerà spazio alla vendita dal 2 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:53:00 GMT)

DONATELLA VERSACE/ Star al concerto di Lady Gaga : il bilancio della stilista Dalla morte del fratello Gianni : dalla crisi per la morte del fratello Gianni VERSACE alla ritrovata forza per mandare avanti un impero senza eguali, DONATELLA VERSACE è la regina della moda. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Concerto per Pino Daniele a Napoli - prezzi dei biglietti in prevendita : data e ospiti del tributo a 3 anni Dalla morte : Il Concerto per Pino Daniele a Napoli Pino è si terrà il prossimo 7 giugno allo Stadio San Paolo del capoluogo campano, in ricordo dell'eterno cantautore e musicista blues partenopeo. Il Concerto-evento a tre anni dalla scomparsa del cantautore sarà un tributo live unico alla musica di Pino Daniele, ed ospiterà alcuni artisti ed amici che omaggeranno l'artista napoletano. Tra gli ospiti, ancora in attesa di conferma ufficiale, vi sarebbero i ...

Concerto Dal balcone del Comune : ... per assicurarmi che il sindaco non avesse bisogno di me e che tutto si stesse svolgendo secondo l'organizzazione prevista, visto che sono anche dirigente del settore spettacoli. Non devo scuse e ...

Epifania in musica con il tradizionale concerto offerto Dalla Filarmonica di Pretola alla città di Perugia con un ricchissimo programma ... : Einz) Aquila d'oro " marcia sinfonica (Mariano Bartolucci) Karakorum (Filippo Ledda) Il Mondo (J. Fontana, L. Greco e C. Pes, arr. Angelo Breccolenti) Buonasera Signorina (C. Sigman e P. De Rose, arr.

Napoli - Ben Taleb in fuga Dal Plebiscito : «Io umiliata - ho detto no al concertone» : «Mi hanno fatto aspettare ore, dato pochissimo spazio e poi maltrattata. In una parola, mi hanno umiliata. Per questo ho deciso di andarmene, preferisco starmene a cena con mio...

"Sere d'inverno" - concerto organizzato Dalla Casa del Musical : Il concerto organizzato in occasione delle manifestazioni promosse dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, arricchisce il cartellone di eventi e spettacoli promossi nel centro Storico e alla ...

Sicurezza - Capodanno a Milano con il numero chiuso in piazza : concerto Dal vivo per 20mila : Sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. La decisione del comitato per l'ordine e la Sicurezza in prefettura. Transenne e metal detector, vietati bottiglie di...

CONCERTO DI NATALE AD ASSISI 2017/ Diretta streaming video Rai 1 l’evento Dalla Basilica di San Francesco : CONCERTO di NATALE ad ASSISI 2017 in onda su Rai Uno oggi 25 dicembre 2017, la 32esima edizione dell'evento dalla Basilica Superiore di San Francesco D'ASSISI: musicisti e ospiti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 04:55:00 GMT)

Concerto di Natale 2017 : 24 dicembre - Gerry Scotti conduce Dall'Aula Paolo VI in Vaticano. Gli ospiti : ... l'evento è promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo , l'organismo della Congregazione Salesiana che si occupa di reperire risorse per i progetti dei missionari salesiani nel mondo. Il Concerto ...

Il Concerto di Natale Dal Vaticano : con Gerry Scotti grandi superospiti musicali : Come avviene ormai da undici anni, l'evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l'...