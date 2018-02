Dal 2022 Fca cambia tutto | darà l' addio alle auto diesel

ilgiornale

(Di domenica 25 febbraio 2018) "Fca abbandonerà i motoripasseggeri a partire dal". Per il momento non è un annuncio ufficiale. Anzi, si tratta di un'indiscrezione (non confermata) riportata dal Financial Times secondo cui il gruppo torinese avrebbe optato per questa soluzione a causa del crollo della domanda e dei costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.Secondo il Financial Times, la decisione di non produrre più motoririguarderebbe tutti i brand del gruppo e sarebbe già stata messa nero su bianco nel nuovo piano finanziario che sarà presentato il prossimo primo giugno. Cosa ci sia di vero in questa indiscrezione del quotidiano finanziario britannico è difficile dirlo. Fca, che possiede i marchi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo e Fiat, ha preferito non commentare la notizia.Dopo che, lo scorso anno, ...