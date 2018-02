Dal 2022 Fca cambia tutto : darà l'addio alle auto diesel : "Fca abbandonerà i motori diesel d alle auto passeggeri a partire dal 2022 ". Per il momento non è un annuncio ufficiale. Anzi, si tratta di un'indiscrezione (non confermata) riportata dal Financial Times secondo cui il gruppo torinese avrebbe optato per questa soluzione a causa del crollo della domanda e dei costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.Secondo il Financial Times, la ...

La Rai ha acquistato i diritti per la trasmissione in chiaro di una partita di Champions League a settimana Dal 2018 al 2022 : La Rai ha annunciato di aver acquisito da Sky i diritti per la trasmissione televisiva in chiaro di una partita di Champions League a settimana a partire dal prossimo anno e fino al 2022. Grazie all'accordo potrà trasmettere in chiaro