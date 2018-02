Da questa notte neve in Campania - Puglia - Basilicata e Calabria : Roma, 25 feb. , askanews, - L'ingresso di aria fredda di origine artica, che sta interessando le regioni centro-settentrionali, si estenderà gradualmente già dalla prossima notte al meridione, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - questa notte il free program : il bronzo è difficile ma non impossibile : Regola numero uno: non perdere la concentrazione. questa notte Carolina Kostner scenderà per l’ultima volta sul ghiaccio della Gangneung ice Arena di PyeongChang per il programma libero del singolo femminile di Pattinaggio artistico, ultima gara della disciplina ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Dopo i due pesantissimi errori nello short program di mercoledì, l’atleta altoatesina è chiamata a svolgere una gara in attacco per ...

Viabilità : A1 - diramazione Roma Sud chiusa questa notte : A1, chiusura della diramazione Roma Sud dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani Roma – Dalle 23 di oggi alle 4 di domani. E’... L'articolo Viabilità: A1, diramazione Roma Sud chiusa questa notte su Roma Daily News.

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la scalata per la medaglia inizia questa notte. Ma non sarà facile. : Archiviata l’emozionante gara della danza sul ghiaccio, la Gangneung Ice Arena di PyeongChang a partire da questa notte ospiterà le atlete della specialità individuale femminile, ultima competizione del programma di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Carolina Kostner è pronta a giocare tutte le sue carte al fine di conquistare una posizione di prestigio sul podio; per farlo la pattinatrice altoatesina avrà bisogno ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte - sognare si può! questa notte l’assalto al bronzo. Ma la lotta è apertissima : Primo step superato. questa mattina l’Italia si è svegliata a colpi di ritmi latini, quelli magicamente interpretati da Anna Cappellini e Luca Lanotte, quinti classificati dopo una short dance magica chiusa con il nuovo primato personale e record italiano sul segmento di 76.57, suddiviso in 40.00 nel tecnico e 36.57 nelle componenti del programma. Il merito di questo incoraggiante punteggio, oltre l’ottimo grado di esecuzione di ...

Il meglio di questa notte all'All Star Weekend : ... tra cui Justin Bieber e Jamie Foxx, e vecchie glorie dell'NBA, e il 'Rising Star Challenge', dove si sono affrontati i migliori giovani statunitensi contro i migliori del resto del mondo. L'All Star ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte il free program maschile. Matteo Rizzo rischia il quadruplo? : La scorsa notte, nella difficilissima gara delllo short program individuale maschile, il pattinatore azzurro Matteo Rizzo è riuscito a raggiungere l’importante qualificazione per il programma libero grazie all’ennesima ottima prestazione nel segmento, in cui ha realizzato tra gli altri elementi uno splendido triplo axel giudicato con un +2 da 8 giudici su 9, chiudendo al ventitreesimo posto provvisorio guadagnando 75.63 punti, ...

Metal Gear Survive : parte questa notte la nuova beta : Arrivano ottime notizie per tutti i fan di Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie di Hideo Kojima previsto in uscita per PC e console la prossima settimana.Infatti, come annunciato già da Konami poco tempo fa, questa notte partirà la beta PC di Metal Gear Survive e l'accesso sarà esteso anche alle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One in Europa.A partire dalla mezzanotte e fino al 18 febbraio alle ore 16:00 i fan potranno provare la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : questa notte il free program delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek vogliono chiudere in bellezza : Dopo un primo segmento di gara magistrale, le coppie di artistico azzurre formate da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Valentina Marchei-Ondrej Hotarek questa notte scenderanno sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per il programma libero, pronte a giocarsi un posto di merito tra le prime dieci coppie dell’Olimpo. Nicole Della Monica e Matteo Guarise, attualmente in nona posizione, sono chiamati ad eseguire un programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...

“Gli uomini mi pagano per farsi prendere a calci lì - tra le gambe” : la doppia vita di questa donna - personaggio in vista di giorno e “sexy dominatrice” di notte. Lo scandalo che l’ha travolta dopo la scoperta. Un caso che sta infiammando i social : Una doppia vita venuta alla luce all’improvviso e che ha costretto alla fine questa donna, diventata famosa in tutto il mondo per la sua storia, a rinunciare al posto di lavoro. Sì perché lei, che di giorno vestiva i panni dell’agente di polizia al servizio dei cittadini, la sera svestiva la divisa per indossare i panni, decisamente più succinti, della sexy “dominatrice”, con uomini che facevano la fila (e pagavano cifre ...

questa notte chiuso allacciamento con A24 Roma-Teramo : Roma – Sull’ A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di Questa sera mercoledì 31 gennaio alle ore 5 di domani, giovedì 1 febbraio, sarà chiuso l’allacciamento con... L'articolo Questa notte chiuso allacciamento con A24 Roma-Teramo su Roma Daily News.

Un infortunio sul lavoro questa notte SIRENE DI NOTTE : Alle 2 i soccorrittori di Flero sono stati chiamati per un incidente in paese in un impianto lavorativo. Arrivati in codice giallo, hanno soccorso il giovane 26enne a l'hanno condotto al Civile in ...