Da Dolce e Gabbana sfilano i droni

Dolce & Gabbana : la moda è la nostra religione : ... la moda di Dolce&Gabbana esce dal tavolo della discussione e si focalizza su un argomento più neutro e universale, qualcosa in grado di stupire senza tirare in ballo il pensiero o la politica. 'Per ...

Sfilata Dolce & Gabbana - le borse volano con i droni alla Milano Fashion Week - : Il mondo della robotica è pronto ad invadere anche le passerelle e il Fashion system, solo poche settimane fa, alla New York Fashion Week , la super model Irina Shayk aveva sfilato per Philipp Plein ...

Milano Fashion Week 2018. Da Dolce & Gabbana sfilano le aristo-brit. Ospite - la nipotina di lady D - Kitty Spencer : Tutte le amicizie nel mondo della moda 12 Gennaio 2015 Tweets di @iodonna Articolo precedente Carrie-Anne Moss, da Matrix alla dea Annapurna: «Ora vivo di yoga e mantra» Nessun commento Lascia un ...

Riki sfila per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week : il debutto come modello sulle passerelle milanesi (foto) : Riki sfila per Dolce & Gabbana alla settimana della moda milanese: da cantante di successo a modello alla Milano Fashion Week! Le sfilate di Riki per Dolce & Gabbana hanno visto il cantante di Amici impegnato in una serie di eventi che si sono svolti nel corso del Weekend. Gli eventi della nota casa di alta moda italiana hanno visto quindi un protagonista d'eccezione, oltre che volti come Cameron Dallas, Dybala e Maluma. Durante la ...

Dybala modello per un giorno - sfila per Dolce&Gabbana a Milano : FOTO : Approfittando del weekend di pausa del campionato, in attesa di recuperare al meglio dopo l'infortunio ai flessori della coscia destra rimediata nella partita contro il Cagliari, l'attaccante della ...