CORTEI A MILANO Ultime notizie | solo tafferugli | a vuoto tentativo di scontro con

CORTEI da Roma a Palermo | Milano - scontri e cariche ma nessun grave incidente : Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente Nella Penisola si sono svolte 119 manifestazioni che hanno visto impegnate oltre 5mila uomini delle forze dell’ordine Continua a leggere L'articolo Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente sembra essere il primo su NewsGo.

Giornata di CORTEI. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Un sabato italiano fra CORTEI e proteste. Qualche tafferuglio a Milano fra centri sociali e agenti : Nel capoluogo lombardo momenti di tensione fra le forze dell'ordine e giovani dei centri sociali che tentavano di forzare il blocco degli agenti. Poi è tornata la calma -

CORTEI - città blindate nel timore di violenzeMilano - scontri e cariche in zona Moscova : Renzi con Gentiloni alla manifestazione dell'Anpi. Maroni a sorpresa diserta quella di Salvini in piazza Duomo a Milano. Nel capoluogo lombardo scontri in mattinata. "Tutte le forze razziste vanno considerate fasciste", dice Grasso. scontri a Milano in zona Moscova

CORTEI - a Milano tafferugli alla manifestazione antifascista : Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista di Milano. Un gruppo di partecipanti ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La Foppa per entrare in via ...

Sabato di CORTEI - a Roma sfilano gli antifascisti. A Milano sgomberati gli studenti : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

"Sabato caldo" a Roma - Milano e Palermo : CORTEI ad alta tensione : Migliaia di agenti schierati a Roma, Milano e Palermo per le manifestazioni di questo ultimo sabato prima delle elezioni. Dal...

CORTEI a Milano - Palermo e Roma. Alta tensione e allerta massima : Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l'allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa.

