Corea Nord | Usa per denuclearizzazione | colloqui primo passo

Corea Nord : pronti a colloqui con Usa : 17.46 Dopo le tensioni sui ripetuti test nucleari, la Corea del Nord "è aperta al dialogo con gli Stati Uniti". Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale sudCoreano, dopo l'incontro tra il presidente Moon Jae-in e il capo della delegazionee NordCoreana Kim Yong-chol, giunta a Pyeongchan per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali. Resta da capire se ci sono margini per un incontro tra il generale Kim e Ivanka Trump,la first ...

Corea del Nord agli Usa : No al dialogo - neanche tra 200 anni : La Corea del Nord fa sapere che non dialogherà "mai direttamente con l’amministrazione Usa, neanche tra 100 o 200 anni". È la risposta di Pyongyang agli "attacchi assurdi, imperdonabili e diffamanti" del vicepresidente Usa Mike Pence, che durante la sua visita in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, ha parlato di "regime dittatoriale". Sono stati definiti ...

Corea del Nord - la Cina agli Usa : 'No alle sanzioni unilaterali' : La Cina ha chiesto agli Usa di mettere fine alle sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord che colpiscono società e individui cinesi. Lo ha ribadito dal ministero degli Esteri cinese, precisando ...

Delegazione Corea Nord arrivata al Sud - parteciperà a cerimonia chiusura Olimpiadi - proteste : La Russia non sfilerà con la propria bandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi di PyeongChang. Il Cio ha infatti confermato il divieto alla Delegazione di Mosca, che, a causa dello scandalo doping, ha gareggiato a queste Olimpiadi sotto l'insegna Oar

Trump - nuove sanzioni contro Corea Nord : 20.45 Trump annuncia che "stiamo lanciando il pacchetto di sanzioni contro la Corea del Nord più grande di sempre". Il presidente statunitense sottolinea che le misure colpiranno 56 società di trasporti marittimi e navali che aiutano la Corea del Nord a "sfuggire alle sanzioni",sottolinea la Casa Bianca. Trump inoltre ha attaccato i democratici che vorrebbero cancellare il secondo emendamento,il diritto ad avere armi. "Noi non lo ...

