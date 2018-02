: Nella delegazione della Corea del Nord arrivata al Sud c'è anche generale Kim Yong-chol, ritenuto la mente dell'aff… - RaiNews : Nella delegazione della Corea del Nord arrivata al Sud c'è anche generale Kim Yong-chol, ritenuto la mente dell'aff… - Alessan40708165 : RT @MarcellaOnnis: Quindi da domani Corea del Sud e del Nord torneranno a essere un problema? #OlimpiadiInvernali -

Dopo le tensioni sui ripetuti test nucleari, ladel"è aperta al dialogo con gli Stati Uniti". Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale sudno, dopo l'incontro tra il presidente Moon Jae-in e il capo della delegazioneena Kim Yong-chol, giunta a Pyeongchan per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali. Resta da capire se ci sono margini per un incontro tra il generale Kim e Ivanka Trump,la first daughter del presidente Usa, mandata come inviata speciale per la cerimonia chiusura giochi.(Di domenica 25 febbraio 2018)