Con Samsung Galaxy S9 arriva anche il nuovo e aggiornato Samsung DeX Pad

Samsung Galaxy S9 e S9+ ufficiali Con nuove fotocamere : È possibile tradurre lingue straniere e convertire valute in tempo reale con Traduzione Live, ottenere informazioni sui dintorni, acquistare prodotti visti nel mondo reale e monitorare le calorie dei ...

Tutte le differenze tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus : chip - RAM - fotocamera e nuove funzioni a Confronto : Quante e quali differenze ci sono tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus? Il salto generazionale vale, tenendo pure conto della differenza di prezzo di lancio tra i due device (il modello 2017 costava 929 euro e quello 2018 ora 999 euro)? In questo articolo cercheremo di capire se può valere la pena il passaggio al nuovo device fresco di presentazione oggi 25 febbraio in quel di Barcellona. Dimensioni e display Tra il Samsung Galaxy S9 Plus e ...

Il 25 febbraio Con la presentazione Samsung Galaxy S9 : orario video diretta streaming e testuale : Dopo un'attesa estenuante siamo finalmente arrivati al 25 febbraio, giorno della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Nella giornata di ieri abbiamo provato a raggruppare gli ultimi rumors su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due top di gamma in arrivo dal produttore coreano, con relativi raffronti coi vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, ma ora è giunto il momento di mettere da ...

Samsung brevetta un caricabatteria wireless da auto Con sistema di raffreddamento : Samsung ha ottenuto un brevetto dal World Intellectual Property Organization relativo a un caricabatterie wireless dotato di un sistema di raffreddamento ad aria, per mantenere una corretta temperatura durante la ricarica. L'articolo Samsung brevetta un caricabatteria wireless da auto con sistema di raffreddamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un giorno dal Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : differenze scheda tecnica Con S8 e S8 Plus : Manca un solo giorno all'uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: la presentazione avverrà proprio domani 25 febbraio in quel di Barcellona , un giorno prima dell'apertura ufficiale del MWC 2018. Dei due top di gamma si conosce praticamente ogni dettaglio della scheda tecnica tanto che, a 24 ore dal lancio, possiamo addirittura stilare un primo confronto con le ammiraglie Galaxy S8 e S8 Plus del 2017. Quali i punti cardine dell'innovazione per i ...

Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio - Con una gradita sorpresa : Siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 8 o Huawei Mate 10 Lite? Buone notizie per voi, poiché sono in roll out nuovi aggiornamenti di sistema per i modelli in vendita nel mercato italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio, con una gradita sorpresa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max : Samsung fornisce diversi metodi per seguire in diretta il Galaxy Unpacked 2018, l'evento che si terrà al MWC 2018 e con il quale scopriremo finalmente i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Nel frattempo il produttore pubblica sul Play Store e sul Galaxy Apps la nuova applicazione Samsung Max. L'articolo Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max è stato pubblicato per la prima volta su ...

Sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus l’aggiornamento Oreo : guida installazione Con Odin : Un inizio un po' tribolato quello dell'aggiornamento Oreo su Samsumg Galaxy S8 e S8 Plus, visto soprattutto quanto successo nei giorni scorsi (ci riferiamo al brusco ritiro da parte del produttore asiatico delle release basate sulla versione biscottata dell'OS, per via del sopraggiungere di anomalie sporadiche che, in alcune circostanze, avrebbero potuto causare il bootloop del dispositivo). Come vi avevamo anticipato, sarebbe passato poco ...

Prima sfida per il Samsung Galaxy S8 Con aggiornamento Oreo : speed test Con Note 8 : Sta per chiudersi una settimana estremamente importante per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 e che, allo stesso tempo, avevano espresso preoccupazione dopo la scelta del produttore di ritirare dal mercato l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Come riportato nella giornata di ieri, la situazione si è finalmente sbloccata e alcuni utenti in Germania hanno iniziato a ricevere la patch presumibilmente definitiva e ...

Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna Con le patch di sicurezza di febbraio : Non sarà l'ultimo arrivato, ma Samsung Galaxy A5 (2016) è ancora nelle grazie di Samsung e il nuovo aggiornamento in roll out oggi non fa altro che confermarlo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano Con face unlock e nuove patch di sicurezza : Disponibili nuovi aggiornamenti, con diverse novità importanti, per Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017)! L'articolo Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano con face unlock e nuove patch di sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Problemi di bootloop per Samsung Galaxy S8 Con aggiornamento Oreo : le due soluzioni : Ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione in merito alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S8. Nonostante il fatto che ufficialmente il pacchetto software non fosse arrivato a tutti in Italia prima del suo temporaneo ritiro dal mercato, infatti, non possiamo tralasciare coloro che hanno avuto la possibilità di testarlo da subito e che allo stesso tempo ora si trovano in una ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono i protagonisti di ipotetici sConti - render stampa - benchmark e indiscrezioni dell’ultim’ora : Per il Samsung Galaxy S9 e per il Galaxy S9 Plus emergono una caterva di indiscrezioni, punteggi di test benchmark, nuovi render stampa ed eventuali notizie riguardo a scontistiche. Oltre alle solite ipotesi, i nuovi flagship di Samsung potrebbero addirittura arrivare sul mercato con una particolare supervalutazione dell'usato quantificabile in uno sconto di 350 dollari dai prezzi di listino. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono i ...

