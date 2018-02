Colpo di scena | la Boccassini ritorna a comandare

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. Colpo DI SCENA - SI DIMETTE IL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO RUSSO : 'MANCANO I PRESUPPOSTI MORALI E POLITICI'/ECCO COSA E' SUCCESSO : L'amministrazione Capacci perde un altro pezzo. ANTONIO RUSSO, CONSIGLIERE COMUNALE ex M5s, oggi Gruppo Misto, nell'ultimo periodo più volte a sostegno del primo cittadino, lunedì rassegnerà le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. Colpo DI SCENA - SI DIMETTE IL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO RUSSO : '... : Valori ed Ideali che, a quasi 60 anni mi hanno condotto ad aderire al M5S : uno strumento concreto ed un contenitore aperto e vitale dove poter concorrere alla realizzazione di un mondo nuovo, più ...

Nilufar - Sara e Lorenzo : incredibile. Che Colpo di scena al trono classico! Dopo il bacio - ecco che fa il corteggiatore ‘conteso’. E in studio si scatena il caos : Uomini e Donne, trono classico: ancora un colpo di scena. E, ancora una volta, erano azzeccate le previsioni dei fan che, sui social, avevano subito notato degli indizi. Protagonisti della vicenda le solite troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, e il solito corteggiatore che ormai si contendono da settimane, Lorenzo Riccardi. Breve riassunto per chi si fosse perso qualche passaggio fondamentale. Poco tempo fa Lorenzo si è dichiarato ...

Francesca Monaldi - stupro Caffarella/ Violenza di San Valentino e il Colpo di scena finale (Commissari) : Francesca Monaldi, stupro Caffarella: il caso dell'inaudita Violenza di San Valentino a scapito di una coppia di fidanzatini a Roma, le indagini e i tanti colpi di scena.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:21:00 GMT)

Isola dei Famosi - Colpo di scena! Rientrano tutti i naufraghi eliminati. O no? ESCLUSIVO : Clamoroso colpo di scena all'Isola dei Famosi. Per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po', la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa: Alessia ...

Isola dei Famosi - Colpo di scena! Rientrano tutti i naufraghi eliminati. Ecco il vero perché ESCLUSIVO : Clamoroso colpo di scena all'Isola dei Famosi. Per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po', la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa: Alessia ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo Colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Gli eliminati tornano in gioco! : Nuovo Colpo di scena all’Isola dei Famosi, tre naufraghi eliminati: Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi potrebbero essere reintegrati nel reality e tornare sull’isola con i loro ex compagni. L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non ha entusiasmato particolarmente il pubblico televisivo. Molto fan del reality hanno giudicato la puntata noiosa, ed in tantissimi hanno preferito spegnere la tv prima del finale. ...

“Ha da fare il suo dovere. In Italia”. Isola dei Famosi - il Colpo di scena è servito. Previsto il suo abbandono immediato? I fan - scioccati per quanto accaduto al loro idolo - sono tesissimi e non sanno cosa pensare. La dichiarazione ufficiale non lascia spazio ai dubbi : Isola dei Famosi, uno dopo l’altro stanno abbandonando il gioco e in Honduras gli equilibri cambiano di continuo. L’ultimo ad abbandonare il reality è stato Filippo Nardi mentre Giucas Casella è in stand-by per motivi di salute. Nel frattempo non si placa la polemica sul canna-gate. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver comprato marijuana e di averla fumata quando i naufraghi erano ancora nella villa, è successo il caos. ...

Modella inglese rapita e messa all'asta : Colpo di scena al processo : 'Eravamo d'accordo su tutto, il finto sequestro serviva per darle soldi e popolarità': davanti alla Corte d'Assise cambia versione Lucaz Herba, l'uomo polacco coinvolto nel sequestro. Il pm ha chiesto ...

Retroscena Inter - il prossimo Colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Sara - Nilufar e Lorenzo : azzerate tutto. Uomini e Donne - Colpo di scena! Prima il corteggiamento doppio - poi la dichiarazione e infine il dietrofront - ma non è finita. I fan non hanno dubbi dopo aver visto quegli strani movimenti social : “Cosa sta succedendo al trono classico” : Uomini e Donne, che al trono classico non si può mai stare tranquilli è una certezza ormai. Lo abbiamo constatato anche nell’ultima puntata, quella che ha visto Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante, al centro delle polemiche. Tutto per una segnalazione arrivata a Gianni Sperti sulla presunta frequentazione di Marta con tale Beppe, uno studente di Medicina che, giura lei, è solo un amico che ha voluto farle uno scherzo. ...

Ancelotti - Colpo di scena clamoroso e niente Italia : no al Psg - ecco il club nei sogni di Carlo : colpo di scena sul futuro di Ancelotti, l'allenatore Italiano ha rifiutato il PSG: Carlo ha in mente la panchina di un altro club straniero LaPresse/PA Il Paris Saint-Germain ha offerto nuovamente la ...

Choc a Lecce : spara un Colpo di pistola a un ragazzo ed è panico. Ma il motivo del gesto nasconde un retroscena assurdo : Cosimo Conte, 23 anni di Trepuzzi (Lecce), già in regime di arresti domiciliari è stato condannato a sei anni di reclusione. Il giovane era stato fermato dalla polizia con le accuse di tentato omicidio, danneggiamento, porto abusivo di arma e minacce in concorso con un’altra persona. L’episodio si era verificato a ottobre a Lecce in via Calore, nella zona di Borgo San Nicola, dove il 23enne aveva prima tentato di sfondare la ...