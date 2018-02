vanityfair

: Color Correcting, la tecnica sicura che ravviva il colore dei capelli - Vanity - lollobrulli : Color Correcting, la tecnica sicura che ravviva il colore dei capelli - Vanity -

(Di domenica 25 febbraio 2018) In tempi di Opal Hair, Cinnamon Hot Chocolate e Pastel Chromatiques vedersi ile virato a distanza di una settimana è questione di attimi. E quando accade, la cosa infastidisce e non poco. Perché una donna quandoa i, lo fa per scegliere chi vuole essere, in questo preciso istante della sua vita. Figuriamoci se poi a questo si unisce il fatto che stiamo parlando di nuance crazy: invitanti da sfoggiare ma altrettanto difficile da portare quando non hanno più niente da dire (causa frequenti lavaggi e l’esposizione agli agenti atmosferici). LEGGI ANCHETrends, tutte le novità per il 2018 Cosa fare, dunque? Per prima cosa bandire qualunque metodo fai-da-te per non peggiorare la situazione. Secondo, fissare una consulenza con il proprio parrucchiere di fiducia per capire come ridare forza e intensità ale. Nei saloni Kérastase, per esempio, esiste un ...