Città blindate | botte a Milano Liberi i picchiatori di Palermo

Cortei - Città blindate nel timore di violenzeMilano - scontri e cariche in zona Moscova : Renzi con Gentiloni alla manifestazione dell'Anpi. Maroni a sorpresa diserta quella di Salvini in piazza Duomo a Milano. Nel capoluogo lombardo scontri in mattinata. "Tutte le forze razziste vanno considerate fasciste", dice Grasso. scontri a Milano in zona Moscova

Tensioni e cortei : da Roma a Palermo Città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

Città blindate contro la violenza in un sabato di manifestazioni e cortei : Giornata ad alta tensione nelle piazze italiane. Da Roma a Milano, a Palermo, cortei e manifestazioni di diverso segno e colore, tengono in apprensione il Viminale, che ha chiesto alle forze politiche ...

Roma - Milano e Palermo cortei sabato/ Rischio scontri - identificati 18 militanti Forza Nuova : Città blindate : Roma e Palermo, cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte

Elezioni - sabato di cortei : piazze a rischio e Città blindate : A pochi giorno dal voto sale la tensione nelle città italiane. Oltre 400 autobus in arrivo, divieto di mazze, bastoni e aste rigide, vietato coprirsi il volto, potenziato il personale delle forze dell'...

Tensioni e cortei : da Roma a Palermo Città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - tensioni e cortei : Città blindate nel timore di violenze : Tremila agenti, metal detector, due cerchi concentrici di controlli: Roma si prepara a una giornata che si preannuncia tesa dal nord al sud della penisola, con numerosi cortei, in contemporanea e di ...

Sabato di cortei a Milano - Roma e Palermo : Città blindate | : Nella Capitale sono in programma ben quattro manifestazioni. Nel capoluogo lombardo ci sarà Fratelli d'Italia e, in piazza Duomo, il comizio di Salvini. Tensione in Sicilia dove, dopo l' aggressione a ...

Sabato di cortei a Milano - Roma e Palermo : Città blindate : Sabato di cortei a Milano, Roma e Palermo: città blindate Nella Capitale sono in programma ben quattro manifestazioni. Nel capoluogo lombardo ci sarà Fratelli d’Italia e, in piazza Duomo, il comizio di Salvini. Tensione in Sicilia dove, dopo l’aggressione a un dirigente provinciale , arriva il leader di Forza Nuova ...

Cortei : oggi a Roma - Milano e Palermo Città blindate : Roma - oggi giornata a rischio nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Manifestazioni contrapposte tengono in apprensione i vertici del Viminale, dopo i fatti di Torino e di Pisa. E il ...

Cortei : oggi a Roma - Milano e Palermo Città blindate : oggi previste numerose manifestazioni nelle tre città. Nella Capitale tre Cortei ed un presidio no-vax. Controlli della polizia e massima attenzione da parte...