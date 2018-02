CHE TEMPO CHE FA Ospiti e diretta | standing ovation per Alberto Tomba 25 Febbraio 2018

Maltempo : scuole chiuse nelle MarCHE in diversi Comuni lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [ELENCO] : Raffica di chiusure di scuole per il Maltempo nelle Marche, anche se in verità della neve annunciata se ne è vista poca lungo la costa, mentre sta nevicando molto in varie località dell’entroterra, come Urbino. Nella città feltresca scuole chiuse domani e anche stop all’attività didattiche dell’Università ‘Carlo Bo’, nelle sedi di Urbino e Fano, mentre saranno in funzione i servizi amministrativi. scuole chiuse due ...