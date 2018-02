Che tempo che fa Ospiti e diretta | Luciana Littizzetto e l' incidente di Amadeus 25

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciannovesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano ...

Valeria Imbrogno/ La morte di Dj Fabo : "Non ho rimpianti - soffriva troppo" (Che tempo che fa) : Valeria Imbrogno ha pubblicato il suo libro ‘Prometto di non perderti’, nel quale racconta la vicenda di Dj Fabo e della sua decisione di morire in una clinica in Svizzera. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:31:00 GMT)

Roberto Saviano/ E Dj Fabo : "La morte? Un atto di generosità" (Che tempo che fa) : Roberto Saviano nella puntata di Che tempo fa, espone la prefazione del libro Prometto di perderti scritto da Valeria Imbrogno compagna di Dj Fabo. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:14:00 GMT)

Max Gazzè/ E la sua musica : "Non chiamatela 'sinfonica'" (Che tempo che fa) : A distanza di un paio di settimane dalla fine del Festival di Sanremo, a Che tempo che fa troveremo ospite uno dei protagonisti della kermesse canora: Max Gazzè(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Che tempo CHE FA / Ospiti e diretta : standing ovation per Alberto Tomba (25 Febbraio 2018) : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 25 Febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:41:00 GMT)

Alberto Tomba/ La vita dopo il ritiro : "Non ho mai chiuso del tutto" (Che tempo che fa) : Video, Alberto Tomba torna sul piccolo schermo e lo fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, esattamente 30 anni dopo il suo primo oro olimpico che lo consacrò. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:24:00 GMT)

Maltempo : scuole chiuse nelle MarChe in diversi Comuni lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [ELENCO] : Raffica di chiusure di scuole per il Maltempo nelle Marche, anche se in verità della neve annunciata se ne è vista poca lungo la costa, mentre sta nevicando molto in varie località dell’entroterra, come Urbino. Nella città feltresca scuole chiuse domani e anche stop all’attività didattiche dell’Università ‘Carlo Bo’, nelle sedi di Urbino e Fano, mentre saranno in funzione i servizi amministrativi. scuole chiuse due ...

Matteo Renzi/ "Berlusconi come Babbo Natale. Le alleanze? Impossibili" (Che tempo che fa) : Manca una settimana alle elezioni politiche e Che tempo che fa ospita questa sera Matteo Renzi. Il Segretario del Partito democratico quasi certamente parlerà del programma del suo partito(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:05:00 GMT)

SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta maltempo : neve e gelo - studenti a casa anChe in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Michele Riondino/ L'attore presenta “La mossa del cavallo” da Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Michele Riondino a Che tempo che fa: L'attore è Giovanni Bovara, il protagonista de La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, il film tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:54:00 GMT)

MICHELA MOIOLI/ "Vi racconto la settimana più lunga della mia vita" (Che tempo che fa) : MICHELA MOIOLI, medaglia d'oro di snowboard cross alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, ospite a Che tempo che fa oggi domenica 25 febbraio 2018(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Michele Riondino - da Montalbano a La mossa del cavallo (25 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 25 Febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:26:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : neve e vento forte nell’Alessandrino - anChe le autostrade imbiancate : Mezzi spargisale su tutte le autostrade del Piemonte. Nel sud del Piemonte neve sulla A21 Torino-Piacenza fino a Broni, nel Pavese; imbiancata la A26 Genova-Gravellona Toce, sulla diramazione ‘Predosa-Bettole’ e nel tratto Ovada-Masone (Genova). “Le strade – spiegano dai centralini della polizia stradale di Alessandria – sono comunque percorribili, senza particolari criticità”. Nessuna richiesta di intervento ...

Che tempo CHE FA/ Ospiti 24 febbraio e anticipazioni : Max Gazzè presenta il suo nuovo disco "Alchemaya" : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 25 febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:24:00 GMT)