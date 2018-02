Cerimonia di chiusura | The next wave saluta PyeongChang

Olimpiadi invernali 2018 - la Cerimonia di chiusura : Fuochi d'artificio, musica tradizionale e momenti pop, sfilata delle delegazioni e bandiere. E' lo show che chiude le Olimpiadi invernali 2018 a PyeongChang. Ad assistere alla cerimonia di chiusura ...

Pyeongchang - Cerimonia di chiusura. L'Italia sfila nello stadio : Arianna Fontana portata in trionfo : sfila la delegazione italiana alla cerimonia di chiusura dei Giochi, e al centro c'è la regina azzurra. Arianna Fontana con le sue tre medaglie al collo, viene portata in trionfo, sulle...

Giochi : al via la Cerimonia di chiusura : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 25 FEB - Spettacolo di fuochi d'artificio, musica, e balli della tradizione coreana. E' cominciata allo stadio di PyeongChang la cerimonia di chiusura della ...

Giochi 2018 - la Cerimonia di chiusura : 12.42 Spettacolo di fuochi d'artificio,musica e balli della tradizione coreana. Ha preso il via allo stadio di PyeongChang la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali.In tribuna il presidente della Corea del Sud,Moon con la moglie,vicino Ivanka Trump vestita dei colori della squadra statunitense.Poco dietro la delegazione nordcoreana, capeggiata dal generale Kim Yong Chol,sulla blacklist del governo di Seul. La pattinatrice Carolina Kostner ...

