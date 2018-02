C' è posta per te Pagelle | le storie | Fabrizia e Alessia | Francesco Totti e Giorgia

Alessia e Fabrizia - C'è posta per te/ Chiude la busta a sua mamma : tradimento ed errori imperdonabili : A C'è posta per te, la storia di una mamma e dei suoi errori imperdonabili: "Ha tradito mio padre e mi ha cacciata di casa". La busta si Chiude.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:30:00 GMT)

Antonio e Domenica - C'è posta per te/ Un amore lungo sessant'anni ma non corrisposto : A C'è posta per te, la storia di un amore tra giovani vecchi. Domenica è una signora campana con parecchi pretendenti. Tra i tanti, anche un certo Antonio.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 01:31:00 GMT)

La mamma piange a C’è posta per te : la figlia Alessia chiude la busta : La mamma tizia piange a C’è posta per te: la figlia Alessia chiude la busta Un’eredità contesa, questo il motivo che ha diviso Fabrizia e Alessia (madre e figlia). Per lo meno questa la versione di Fabrizia, la madre. Una casa, nello specifico, lasciata in eredità al 50% ad entrambe. Ad essere più ostile nei confronti […] L'articolo La mamma piange a C’è posta per te: la figlia Alessia chiude la busta proviene da Gossip e ...

Maria De Filippi e Giorgia si commuovono a C’è posta per te : C’è posta per te: Giorgia e Maria De Filippi in lacrime Accolta da un grande applauso dal pubblico di C’è posta per te, Giorgia è stata ospite di Maria De Filippi per un sorpresa. Martina ha voluto mandare la posta alla madre Tiziana. La donna ha dovuto affrontare il dolore e la morte della figlia Francesca a causa di un improvviso arresto cardiaco. La ragazza 21enne era tornata dal cinema e alle 2 di notte aveva mandato una foto ...

C’è posta per Te : la storia di Tiziana e Martina fa piangere Giorgia : Giorgia piange a C’è posta per te: la cantante in lacrime da Maria De Filippi Una storia tragica quella che ha colpito Martina e Tiziana. Una sorella persa prematuramente, una figlia portata via dal destino senza preavviso. Francesca, figlia di Tiziana e sorella di Martina, era una giovane ragazza di 21 anni, giovane, bella e […] L'articolo C’è posta per Te: la storia di Tiziana e Martina fa piangere Giorgia proviene da Gossip ...

Gino e Lina - C'è posta per te/ Emiliano non accetta la nuova moglie di suo padre : A C'è posta per te, una storia di dissapori famigliari. Lina è la seconda moglie di Gino, che i figli Emiliano e Rosy non hanno mai accettato del tutto.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 23:28:00 GMT)

C'è posta per Te - si rifà una vita dopo la morte della moglie : 'I miei figli non accettano la mia nuova compagna' : Leggo.it segue le storie più emozionanti raccontate da Maria De Filippi. A 'C'è Posta Per Te' la storia di Gino, un uomo che si è rifatto una vita dopo la morte della moglie e dopo averla accudita con ...

C’è posta per te - Emiliano stronca la matrigna : “Sei un’estranea” : Emiliano contro la compagna del padre Gino a C’è posta per te Questa sera a C’è posta per te è andata in onda l’ennesimo dramma familiare. Gino ha scritto alla trasmissione di Maria De Filippi per ricongiungersi ai suoi quattro figli: Emiliano, Barbara, Rosy, Rosario. Dopo la morte della moglie, Gino ha pensato di suicidarsi ma per fortuna ha conosciuto alla fine del 2016 Lina. La donna ha riportato un senso alla vita di Gino. Due ...