C’è la sentitissima Psg-Marsiglia | la coreografia parigina è “super Sayan”

(Di domenica 25 febbraio 2018) Per l’incontro Psg-, i tifosi del club parigino hanno voluto mettere in scena unaalquanto particolare. Si tratta della gara più sentita di Francia, pari ad un nostro Juve-Inter per intenderci. Ebbene, i tifosi del Psg hanno creato unain stile Dragon Ball, con uno dei protagonisti del noto cartone animato in versione super Sayan. L’idea dei tifosi è quella di chiedere ai propri beniamini del Psg uno sforzo in più questa sera contro il, come se tutti si trasformassero in super Sayan, combattenti ad un “livello” superiore dopo aver effettuato una sorta di upgrade. Insomma, unasenz’altro fantasiosa. L'articolo C’è laPsg-: laè “super Sayan” sembra essere il primo su CalcioWeb.