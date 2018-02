Catanzaro Rende Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Catanzaro e Avellino assolti - ma Pecoraro non si arrende : clamoroso retroscena - sparito un cd-prova - tutti i dettagli! : La vicenda relativa al processo Money Gate, in merito ad un presunto caso di combine che aveva coinvolto Avellino e Catanzaro, si arricchisce di un clamoroso retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Procura Federale con il procuratore Giuseppe Pecoraro aveve chiesto la retrocessione delle due società nei rispettivi campionati e punti di penalizzazione per un presunto illecito sportivo. Nella giornata di martedì perà il Tribunale ...