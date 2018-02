Caserta | spara e uccide il datore di lavoro | ' Ho fatto una stupidaggine'

Caserta : lite per la paga - spara e uccide il suo datore di lavoro : Una lite tra vicini finita in tragedia per soli cento euro. Sarebbe questa la somma di denaro per cui un operaio di 51 anni ha stroncato la vita al suo datore di lavoro con due colpi d'arma da fuoco all'altezza della schiena. La vicenda si è verificata a Frignano, in provincia di Caserta, nella serata di ieri, 24 febbraio 2018, nel palazzo condominiale dove dipendente e datore di lavoro abitavano, vivendo su due pianerottoli differenti. La ...

Caserta - militante Forza Nuova uccide la moglie - si barrica in casa e spara dal balcone : feriti cinque passanti : Inviata a Bellona L'ultimo colpo di pistola se l'è sparato alla testa, quando mancavano pochi minuti alle 21, dopo una raffica di proiettili esplosi dal balcone di casa, mentre...

Terrore nel Casertano : militante Forza Nuova ammazza la moglie e ferisce cinque persone sparando dal balcone - poi si uccide : Inviata a Bellona Si è tolto la vita dopo ore interminabili di inferno Davide Mango, classe 1970, la guardia giurata di Bellona che nel pomeriggio ha ucciso la moglie Anna...

