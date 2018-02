Carra-ter in Coldiretti Mantova Il Virgilio verso il cambio

Damiano Carrara e Cake Star sbarcano in Puglia : Katia Follesa conquisterà il pasticcere? Anticipazioni 16 febbraio : Tutti in Puglia questa sera con Damiano Carrara e Cake Star. Il programma di Real Time torna in onda oggi, 16 febbraio, con Katia Follesa ancora alla guida della sfida tra pasticceri che sbarcherà in Puglia e, precisamente, in provincia di Bari, chi farà i dolci migliori e l'attrice riuscirà a conquiStare il suo pasticcere? La puntata di Lucca non le ha portato fortuna ma oggi le cose potrebbero cambiare visto che Damiano Carrara e Cake Star ...

Serie C Siena-Carrarese - senza reti. Il derby termina 0-0 : SIENA - Posticipo senza grandi emozioni, il monday night di Serie C tra Siena e Carrarese . Il derby toscano si chiude infatti a reti inviolate. Con questo punto il Siena resta secondo da solo, ma ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l’occhio all’Inter : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : sondaggio per Carrasco - è l’alternativa a Politano : Calciomercato Juventus – Le condizioni di Juan Cuadrado non lasciano tranquilla la Juventus. Il colombiano martedì si sottoporrà ad una visita specialistica in Germania per valutare se effettuare l’operazione o se procedere con il recupero. L’ex Chelsea rischia un lungo stop e per questo il club bianconero si sta guardando intorno per cercare di mettere a disposizione di Allegri un nuovo esterno offensivo entro il 31 gennaio. ...

CarraSCO ALLA ROMA?/ Calciomercato - Monchi piomba sull'esterno dell'Atletico Madrid : i dettagli : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: operazione legata al passaggio di Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:27:00 GMT)

Carrarese-Viterbese : le pagelle degli azzurri : Carrara - La Carrarese esce sconfitta dal "Dei Marmi" senza demeritare contro la lanciatissima Viterbese che centra così il decimo risultato utile consecutivo. Poche le insufficienze tra gli azzurri ...

DIRETTA / Carrarese Viterbese (risultato finale 0-1) streaming video e tv : la decide Baldassin : DIRETTA Carrarese Viterbese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il campionato di Serie C ricomincia con la 22^ giornata(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Carrarese 0-0 Viterbese : inizia la partita : Carrara - Carrarese: Lagomarsini, Tentoni, Rosaia, Coralli, Tavano, Benedini, Bentivegna, Cardoselli, Possenti(4' pt Agyei), Vassallo, Ricci. A Disp.: Borra, Andrei, Agyei, Biasci, Benedetti, Cazè Da ...

