Urne aperte, in Cambogia, per una elezione dall'esito scontato:il partito al potere si è assicurato una vittoria per il rinnovo del Senato dopo aver eliminato l'unico partito di opposizione. Le elezioni del Senato, che in Cambogia ha un peso politico limitato,di mera ratifica delle leggi, rappresentano tuttavia un test per le elezioni per l'Assemblea nazionale in programma per il prossimo luglio.Esito scontato anche per quelle, dunque, con la conferma del primo ministro Hun Sen del Partito del popolo Cambogiano, al potere da 30 anni(Di domenica 25 febbraio 2018)

