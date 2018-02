Call center shock ' Pagati 33 centesimi all' ora | nuovi schiavi'

I nuovi schiavi : dipendenti di un Call center pagati 33 centesimi l'ora - : Il mondo professionale odierno comprende al suo interno una situazione spesso al limite dei diritti umani, fomentata dall'alto tasso di disoccupazione, dalla ricerca estenuante e senza sosta di un ...

Iliad Italia è quasi pronta al debutto - entro un mese saranno attivi 4 Call center : Iliad Italia è vicina al debutto nel nostro Paese: entro un mese dovrebbero essere operativi i quattro call center per il customer care del nuovo quarto operatore, situati a Roma, Corsico (Milano) e Taranto. L'attesa sta per giungere alla conclusione. L'articolo Iliad Italia è quasi pronta al debutto, entro un mese saranno attivi 4 call center è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Iliad in Italia entro un mese : a marzo aprono i Call center : Si avvicina, sempre di più, il debutto in Italia del nuovo operatore di telefonia mobile, Iliad, che nel corso dei …

Cgil : lanciata la campagna #presidiolegalitàCallcenter : Lo scorso 25 gennaio, alla presenza dei massimi vertici della Cgil Calabria e della Slc Nazionale, è stata lanciata la campagna #presidiolegalitàcallcenter, una massiva attività di controllo per il ...

Chiuso Call center della vergogna : "stipendi" da 40 euro al mese : E' "irreale" quanto è stato scoperto alcuni giorni fa all’interno di un call center a Taranto: "Gli operatori del call center non avevano alcun contratto, ma un semplice accordo verbale con il padrone...

Criptovalute - “costano poco e il valore aumenta sempre”. Così il Call center ha cercato di venderci la iota e il cardano : “Consigliamo di entrare sulla iota che costa 4 dollari, sul cardano che è a 1 dollaro… Il rischio c’è, ma cerchiamo di limitarlo con meccanismi di stop loss. Comunque si sa che il prezzo delle Criptovalute sale sempre”. Sia la iota sia il cardano, purtroppo, nell’ultima settimana hanno perso terreno. Ma la tentazione c’era. Soprattutto perché il call center che ci ha chiamati in redazione lunedì 8 gennaio ha ...

Chiamate indesiderate e di Call center - ecco come bloccarli su Android Video : Negli ultimi anni il numero delle Chiamate effettuate dai #call center delle varie compagnie che offrono vari servizi è aumentato in modo esponenziale, diventando per molti utenti un elemento di disturbo. Mentre in passato questi telefonavano per lo più sui numeri di linea fissa, ormai sono soliti chiamare anche sui cellulari, per offrire servizi che vanno da contratti di telefonia fissa e mobile a servizi luce e gas, passando per abbonamenti ...

Call center EasyJet : numero verde per l’Italia e altri contatti assistenza clienti : La compagnia aerea EasyJet dispone di un Call center e un numero verde anche nel nostro paese e di tanti altri metodi per essere contattata, qualora abbiate prenotato un volo EasyJet e avete domande su bagagli, orari, spostamenti o assistenze speciali, o semplicemente volete chiedere delle informazioni. Fondata il 18 ottobre del 1995, EasyJet o una delle compagnie aeree lowcost del Regno Unito maggiormente quotate in Europa. Ha sede a Londra, ma ...

La storia Bella - single e con i tacchi a spillo : gli assurdi annunci di lavoro per avvocatesse - centraliniste e Call center : Chissà perché sono cose che si chiedono sempre e solo alle donne. Mai un annuncio che preghi il candidato maschio di scolpire gli addominali, indossare il papillon, curare la barba, mettere le scarpe ...

Bloccare Chiamate Indesiderate e Call center su Android : Clever Dialer è un’app per Android che permette di Bloccare Chiamate Indesiderate e Call Center anche in locale senza accesso ad internet Riconoscere e Bloccare le Chiamate Indesiderate e dai Call Center per pubblicità Stufi delle Chiamate dei Call Center? Stufi delle Chiamate ricevute da numeri di non conoscenti? Stufi delle Chiamate che ricevete da una […]

Inchiesta Call center - il racconto choc : sputi e interrogatori intimi : Licenziata pochi giorni dopo essersi rifiutata di rispondere a un "interrogatorio" sulla sua vita "sentimentale". È finito così il rapporto di lavoro di Caterina (nome di fantasia), ex dipendente del ...

"Niente relazioni sentimentali tra colleghi. Umiliati e licenziati se non rispettavamo il "Metodo della Fenice" del Call center" : Il call center romano Euro Contact srl, diretto dai dirigenti Rosa Fiorini e Cesare Porrà, è finito sotto accusa dopo le denunce di lavoratori che lamentavano le rigide regole a cui dovevano sottostare per non perdere il posto di lavoro. Come riporta Il Correrie della SeraLa prima regola del «metodo della Fenice»: niente relazioni sentimentali tra colleghi. La seconda: mai aiutare il compagno di lavoro in ...

«Mai uscire con i colleghi né aiutarli» : le regole illegali di un Call center romano : Non innamorarsi dei colleghi e, soprattutto, non fidanzarsi con loro, non aiutare i compagni in difficoltà ma, al contrario, riferire le loro lacune ai superiori, non uscire in gruppo, fra colleghi, senza i capi, e non comunicare gli uni con gli altri se non tramite il gruppo WhatsApp aziendale. Sarebbero queste alcune delle regole non scritte del «metodo della Fenice»: una serie di prescrizioni imposte ai dipendenti del call center Euro Contact ...

"Vietate le relazioni sentimentali in ufficio" : le regole lager del Call center : "In ufficio niente amore". Il call center Euro Contatc srl ha vietato le relazioni sentimentali sul posto di lavoro. E non solo. Il divieto di relazioni sentimentali fra colleghi è solo la prima ...