Calcio | Serie A 2018 | il Milan è inarrestabile! Roma espugnata con i gol di Cutrone e

PAGELLE/ Roma-Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Roma Milan: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti del big match dello stadio Olimpico, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:31:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

Pagelle/ Sassuolo Lazio : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Mapei Stadium per la 26^ giornata della Serie A. Chi sono i migliori e i peggiori della sfida?. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Calcio - serie C : Piacenza Pontedera LIVE : Ogni domenica ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL MATCH IN STREAMING Probabile formazione 4-3-3: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, ...

Calcio in Tv - Serie A oggi 25 febbraio 2018 : partite 26giornata in diretta su Sky e Premium - info streaming : Serie A, ventiseiesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 25 febbraio 2018 Ecco quali saranno tutti i match di Serie A in diretta oggi sui canali Calcio di Mediaset Premium: ...

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : Came Dosson - che colpo! Supera l’Acqua&Sapone e vola in vetta! Ko Luparense e Napoli : Cambia ancora la capolista al termine della 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. La Came Dosson espugna il Palacus Santa Filomena, battendo 2-4 l’Acqua&Sapone e piazzando il sorpasso in vetta alla classifica proprio ai danni degli abruzzesi, in vantaggio di un gol all’intervallo e rimontati nella ripresa dalle reti di Schiochet e Grippi e dalla doppietta di Bellomo. I veneti, dunque, tornano al comando ...

Pagelle/ Inter-Benevento (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata ) : Le Pagelle di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 22:56:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : ventiseiesima giornata. Bologna ed Inter si impongono in casa negli anticipi : ventiseiesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: si sono disputati oggi, come di consueto al sabato, i primi due anticipi. Nel pomeriggio il Bologna si è imposto in casa per 2-0 con il Genoa. Gran partita per la squadra di Donadoni che, nonostante le varie assenze, è riuscita a dominare l’incontro. Si sblocca Mattia Destro sul finale di primo tempo: la punta rossoblu riesce a tornare al gol dopo tante giornate di astinenza. A ...

PAGELLE/ Inter-Benevento : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 26^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Calcio - serie B : risultati del 27° turno : 17.10 L'Empoli pareggia in extremis e va in vetta da solo.Perugia espugna Frosinone mentre il Bari aggancia il Palermo. SPEZIA-SALERNITANA 3-0 (venerdì) PARMA-VENEZIA 1-1 (venerdì) ASCOLI-CESENA 2-1 AVELLINO-NOVARA 2-1 CARPI-VIRTUS ENTELLA 0-0 CITTADELLA-EMPOLI 1-1 FOGGIA-BRESCIA 1-2 FROSINONE-PERUGIA 1-3 PESCARA-CREMONESE 0-0 PRO VERCELLI-PALERMO 0-0 TERNANA-BARI 1-2

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Le dritte per la 26^ giornata : gli assistman del torneo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:53:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 26a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Consigli FantaCalcio 26a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 26a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 26a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...