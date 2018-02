: Calcio: posticipo, Roma-Milan 0-2 - NotizieIN : Calcio: posticipo, Roma-Milan 0-2 - TrivenetoGoal : Ravenna Football Club - Pordenone Calcio, le considerazioni di Fabio Rossitto alla vigilia del posticipo in... -

Ildi Gattuso vola e resta in zona Europa. Lacade all'Olimpico (0-2) e arretra al quinto posto. Schick parte dal 1',Dzeko in panca. Gara molto tattica nel primo tempo, rare occasioni (Calhanoglu sciupa un paio di contropiede). In apertura di ripresa (48') la svolta: Suso inventa per Cutrone che sbuca alle spalle di Manolas e insacca di tacco. Laaccusa il colpo. Entra Dzeko (Schick resta in campo), ma non combina molto. Ilprova a chiudere la gara e ci riesce al 74' con Calabria (1° gol in carriera).(Di domenica 25 febbraio 2018)