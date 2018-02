Calcio | City vince Coppa Lega inglese

Hull City - Ryan Mason dice addio al Calcio : Nella nota la società inglese sottolinea come il ragazzo si sia sottoposto ai controlli dei migliori neurologi e neurochirurghi al mondo e che tutti lo hanno sconsigliato di tornare all'attività ...

Calciomercato Manchester City : colpo Fred dallo Shakhtar Donetsk : Il brasiliano arriverà dal club ucraino dello Shakhtar Donetsk nella sessione estiva, a cui andranno oltre 50 milioni di euro. Il Manchester City è riuscito a trovare un rinforzo per il centrocampo, richiesto da Pep Guardiola. Si tratta del brasiliano Frederico Rodrigues de Paula Santos, meglio noto come Fred, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. I Citizens, secondo il Mirror, hanno raggiunto un accordo con il club ucraino per una ...

Calciomercato Manchester City - UFFICIALE la firma di Mix Diskerud : I Citizens raggiungono un accordo con il centrocampista statunitense, attualmente svincolato. Ad annunciarlo è stata la marca di abbigliamento sportivo Umbro su Twitter. Dopo molte trattative e di giocatori accostati, il Manchester City ha trovato il rinforzo per il centrocampo. E’ infatti UFFICIALE l’arrivo di Mix Diskerud, centrocampista statunitense, ex New York City FC, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso da City ...

Calciomercato Milan/ News - attenzione a Newcastle e City per Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: attenzione al Newcastle e al Manchester City per il portiere spagnolo Pepe Reina che va in scadenza con il Napoli di Sarri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:22:00 GMT)

BACARY SAGNA AL BENEVENTO?/ Calciomercato - l'ex Manchester City arriva da svincolato : che colpo! : Calciomercato, BACARY SAGNA al BENEVENTO? l'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Calciomercato - Manchester City; Guardiola : ”Non compreremo un attaccante” : Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, al termine dell’incontro con il Newcastle, conferma di non aver bisogno di un attaccante nella sessione di mercato invernale. Il Manchester City torna alla vittoria dopo la prima sconfitta stagionale di Anfield con il Liverpool e supera il Newcastle per 3-1, grazie ad una splendida doppietta di Sergio Aguero. Al termine dell’incontro l’allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Calcio estero - il Liverpool manda ko il City. Nessun sussulto in Bundesliga : Calcio estero, il Liverpool manda ko il City. Nessun sussulto in Bundesliga Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calcio estero – Il Manchester City, dopo 22 partite, perde a Liverpool la sua imbattibilità. Ad Anfield Road, dopo un primo tempo chiuso 1 a 1 con i gol di Oxlade-Chamberlain e la risposta di Sané. I giochi si fanno nella ripresa. Tra il ...

Alexis Sanchez al Manchester United/ Calciomercato gennaio - affare fatto : battuta la concorrenza del City : Alexis Sanchez al Manchester United, affare fatto: Mourinho mette le mani sul gioiello dell'Arsenal per 33 milioni, battuta la concorrenza del Manchester City(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Calciomercato : il Liverpool vuole Suso - Manchester City su Fred : ROMA - Continuano in tutta Europa le trattative di mercato, soprattutto in Inghilterra dove il manager dell'Arsenal, Wenger, pare ormai aver rinunciato ad Alexis Sanchez, conteso tra i due Manchester, ...

Calciomercato Manchester City : tentativo per Maguire : Un difensore da regalare a Pep Guardiola già a Gennaio, è questo uno degli obiettivi del mercato del Manchester City. Harry Maguire è il favorito. Harry Maguire, difensore classe 1998 del Leicester City, rimane nel mirino del Manchester City. Il centrale inglese è uno degli obbiettivi dei Citizens per rinforzare la difesa di Pep Guardiola. Secondo ”Sky Sport News” il Manchester City farà un tentativo già a Gennaio. Il difensore ...

La proprietà del Manchester City pronta ad espandersi nel Calcio indiano : proprietà City si espande in India, l'obiettivo è investire nella Indian Super League, che nelle ultime due stagioni ha vissuto una crescita importante. L'articolo La proprietà del Manchester City pronta ad espandersi nel calcio indiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci che però ha deciso di prore la sua carriera al Milan, il tecnico dei Citizens ha deciso di virare sul ...

CalcioMERCATO JUVENTUS/ News - Duello United-City per strappare Alex Sandro ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: i rumors rivelano la presenza di United e City sulle tracce di Alex Sandro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:17:00 GMT)