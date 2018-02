Calcio a 5 | 20^ giornata Serie A 2018 | Came Dosson | che colpo! Supera l’Acqua&Sapone

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson! Insidia Rieti per la Luparense : Il rush finale è partito e la 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 sarà caratterizzata da un match che potrebbe davvero cambiare lo scenario del torneo. Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson rappresenta un crocevia fondamentale per definire le gerarchie della regular season tra le migliori due squadre di questa prima parte della stagione. Un solo punto separa le due contendenti, ma alle loro spalle scalpita la ...

PAGELLE/ Cagliari-Juventus (0-1) : FantaCalcio - voti della partita : Bernardeschi top! (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Cagliari Juventus, partita della Sardegna Arena per la ventesima giornata del campionato di Serie A: i voti per il Fantacalcio a tutti i giocatori che sono scesi in campo(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:46:00 GMT)

Pagelle/ Cagliari-Juventus (0-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Juventus, partita della Sardegna Arena per la ventesima giornata del campionato di Serie A: i voti per il Fantacalcio a tutti i giocatori che sono scesi in campo(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 23:15:00 GMT)

PAGELLE/ Cagliari-Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Cagliari Juventus, partita della Sardegna Arena per la ventesima giornata del campionato di Serie A: i voti per il Fantacalcio a tutti i giocatori che sono scesi in campo(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:33:00 GMT)

PAGELLE / Roma Atalanta (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Atalanta (1-2) per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi. La Dea passa allo stadio Olimpico: decidono Cornelius e De Roon - espulso in seguito - non basta Dzeko(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Pagelle/ Roma Atalanta : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Roma Atalanta per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi ai calciatori impegnati nella partita di cartello di sabato, per la 20^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:08:00 GMT)

PAGELLE / Napoli Verona (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Verona (2-0): Fantacalcio, i voti della partita giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti i giocatori per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:34:00 GMT)

PAGELLE / Spal Lazio (2-5) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Lazio (2-5): i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori. Al Mazza è show di Ciro Immobile: poker per l'attaccante che raggiunge i 20 gol in campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Pagelle/ Milan Crotone : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Crotone: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono stati impegnati nella partita di San Siro per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:07:00 GMT)

Pagelle/ Napoli Verona : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Verona: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti i giocatori per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Pagelle/ Spal Lazio : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Lazio: i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio Mazza nella partita valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:55:00 GMT)

PAGELLE/ Fiorentina Inter (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Handanovic il migliore dei suoi, che impatto Babacar!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 23:05:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina Inter : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi in programma per la 20^ giornata del Campionato di Serie A. Chi sono stati i migliori e i peggiori?.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:02:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Le dritte per la 20^ giornata : occhio agli squalificati : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la ventesima giornata: Dybala, Quagliarella e Insigne. Primo turno dell’anno nel massimo torneo calcistico d’Italia, ecco chi schierare(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:47:00 GMT)