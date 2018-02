Calabria col cucchiaio a casa Totti | è un Milan da sogno contro la Roma VIDEO

Aziende boschive della Calabria in difficoltà - Coldiretti : ecco come aiutarle : Le Aziende boschive contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura ma fanno i conti con le difficoltà legate alla depressione del settore , all' aumento dei costi di produzione ed alla riduzione dei prezzi di vendita del ...

'Raccontami un Castello' : a Reggio Calabria una sei giorni dedicata a spettacoli e mostre guidate : ... l'iniziativa a cura de La Biblioteca dei Ragazzi Tutto pronto per la I edizione di Raccontami un Castello nuovi percorsi di narrazione , una sei giorni dedicata a spettacoli teatrali, letture, ...

'Rilancio Calabria deve passare da ambiente e agricoltura' : Una politica responsabile non può che tenere nella dovuta considerazione queste esigenze che puntano alla valorizzazione del territorio, dell'ambiente e della nostra economia".

Elezioni - polemiche in Forza Italia a Reggio Calabria. Marcianò : 'incredulo per la non candidatura di Nicolò' : Cito per dovere di cronaca l'unico personaggio politico reggino che ha tutelato le candidature del proprio territorio nei vari collegi ovvero Giuseppe Scopelliti,uomo forte del PDL . Concludo ...

Cosenza : Camera di Commercio e INPS condividono dati e informazioni sulle imprese - sottoscritto protocollo d'intesa - Calabria Reportage : ... sono 22 con gli enti pubblici, che contribuiranno alla formazione di una visione molto ampia di tutta l'attività della pubblica amministrazione al servizio delle imprese e dell'economia. Da ...

Consorzio di Scalea - Coldiretti Calabria : 'L'attuale situazione è responsabilità della Regione Calabria' : L'attuale situazione e le prospettive stanno mettendo in crisi il territorio e la sua economia agricola. Questo, non tanto e solo per le sacrosante rivendicazioni salariali bensì per una attività di ...

Consorzio di Scalea - Coldiretti : 'Il commissariamento ha fallito - le responsabilità sono solo della Regione Calabria' : L'attuale situazione e le prospettive stanno mettendo in crisi il territorio e la sua economia agricola. Questo, non tanto e solo per le sacrosante rivendicazioni salariali bensì per una attività ...

L'Atalanta frena - pari col Crotone in Calabria : Finisce 1-1 l'anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Crotone e Atalanta. Sotto una pioggia battente che ha reso pesante il terreno di gioco dello stadio Ezio Scida, la gara si ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - 5° grado Mercalli : impatto - pericolosità e sismicità della scossa attraverso i dati INGV : Una scossa di Terremoto ha interessato, nella notte, lo Stretto di Messina seminando paura in Calabria e in Sicilia, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado della scala Mercalli (la scala che misura gli effetti in ogni ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - l’esperto INGV : “troppi hanno dimenticato la pericolosità della zona - il rischio aumenta in modo enorme” : Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 che alle 03:16 di stanotte ha svegliato decine di migliaia di persone tra Messina, Reggio Calabria e le due Province, stamattina il sismologo dell’INGV Alessandro Amato ha spiegato che “è stato un sisma su una faglia diretta (con componente trascorrente) coerente con le conoscenze sulla regione. La Calabria è una regione a elevatissima pericolosità, in ragione delle importanti sequenze storiche ...

Protezione Civile Calabria : illustrato il nuovo sistema di allerta meteo - “ora tutto funziona con quattro colori” : Il dirigente dell’Unità organizzativa autonoma di Protezione Civile Carlo Tansi ha introdotto i lavori del workshop, che si è svolto oggi nella sede della Fondazione Terina di Lamezia Terme, organizzato per presentare agli amministratori comunali, ai Prefetti e alle associazioni di volontariato il nuovo sistema di allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico che si concluderà con l’intervento del presidente della ...

Udinese-Milan - Calabria : «Tifosi - scusatemi. Tutta colpa mia» : MILANO - "Ho appena rivisto Tutta la partita. Ho commesso un'ingenuità non da me e c'è rabbia e delusione per non aver portato a casa questi tre punti". Inizia così il messaggio pubblicato da Davide ...