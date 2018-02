Cala il sipario sulle Olimpiadi in Corea del Sud

PyeongChang - Cala il sipario : Fontana in trionfo - Kostner portabandiera : PyeongChang, cala il sipario: Fontana in trionfo, Kostner portabandiera PyeongChang, cala il sipario: Fontana in trionfo, Kostner portabandiera Continua a leggere L'articolo PyeongChang, cala il sipario: Fontana in trionfo, Kostner portabandiera sembra essere il primo su NewsGo.

Ambiente : Cala il sipario sul progetto Open Beach di Marevivo - “suscitato entusiasmo e programmati nuovi progetti” : Presenti i giovani protagonisti del progetto e i rappresentanti delle istituzioni locali, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, le guide della Riserva di Torre Salsa e i rappresentanti dell’associazione ambientalista WWF e un’insegnante e 20 studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Menfi che a giorni inizieranno con Marevivo il percorso di alternanza scuola- lavoro per acquisire sul campo le competenze di educatore e guida ambientale. I ...

Cinema italiano : Cala il sipario? I dati della debàcle : La diffusione dei siti di internet e dei siti di streaming, uniti alla miniaturizzazione degli apparecchi per la visione degli stessi ha portato ad un calo generale. Ormai il pubblico preferisce il ...

Cala il sipario sul Giro d'Italia Ciclocross : Si è chiuso in grande stile il Giro Italia Ciclocross. In concomitanza con il campionato italiano, l'Asd Romano Scotti ha organizzato la premiazione conclusiva dell'edizione invernale 2017/2018. ...

Risultati Coppa Italia volley / Tabellone - diretta live score e qualificate : Cala il sipario! (quartii) : Risultati Coppa Italia volley Femminile: diretta live score, programma delle partite dei quarti di finale e Tabellone con le squadre qualificate alle semifinali. (Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 23:09:00 GMT)

Cala il sipario sulla legislatura : al voto il 4 marzo - c'è l'ipotesi Gentiloni-bis : Cala il sipario sulla legislatura. Nonostante il pressing di chi chiede di mantenerla viva ancora qualche settimana, per approvare la legge sullo Ius...

Cala il sipario sulla legislatura. Tempo scaduto per lo Ius soli : Roma, 28 dic. (askanews) Nonostante il pressing di chi chiede di mantenere viva la legislatura per approvare la legge sullo Ius soli, il percorso (al momento del tutto ufficioso) per lo scioglimento ...

Banche - Cala il sipario Monti si autoassolve : "La troika non c'è stata" : Giusto un po' di 'stringer la corda', come dice l'uomo che da Palazzo Chigi affogò quel poco che galleggiava di un'economia agli sgoccioli. Si torna così al 2011 e ai complicati intrecci bancari e ...

Stop relocations : a Bruxelles Cala il sipario sul meccanismo delle quote di migranti da distribuire in Ue. Con l'Italia solo Merkel... : "Credo che ci sia bisogno di solidarietà non solo, com'è giusto, nella gestione esterna della politica d'immigrazione, ma anche all'interno dell'Europa. Una solidarietà selettiva non può funzionare ...