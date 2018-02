Buran in arrivo e allerta gelo - il maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Buran in arrivo e l'allerta gelo e maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...