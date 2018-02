buran burian maltempo previsioni

agi

: Da domani BURAN (o BURIAN) sull'Italia. Aggiornamento di oggi ?? - 3BMeteo : Da domani BURAN (o BURIAN) sull'Italia. Aggiornamento di oggi ?? - sole24ore : Maltempo, Burian gela l’Italia. A Roma domani chiuse tutte le scuole - repubblica : Arriva il grande freddo #buran #burian #freddo #neve #maltempo #siberia -

(Di domenica 25 febbraio 2018) L'eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana. L'aria gelida investirà più direttamente il centro-nord del Paese, ma anche se in forma un pochino più attenuata farà sentire i suoi effetti fino al sud. Le temperature scenderanno di oltre 10 gradi rispetto alle medie stagionali e il freddo sarà accentuato dalla presenza di venti intensi (effetto 'wind chill'). Da lunedì fino alla giornata di giovedì, al nord il termometro potrà anche non salire al di sopra lo zero (giornate di ghiaccio). ...