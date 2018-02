Brumotti aggredito a Palermo | spari | sassi e blocco di cemento

ilgiornale

: Tanto per cambiare hanno aggredito Brumotti - LeoDende83 : Tanto per cambiare hanno aggredito Brumotti - GrandangoloAg : #GrandangoloAG Palermo, aggredito Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Ancora un'aggressione per l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio. Teatro della violenza questa volta è. Infatti, come scrive l'Ansa,e la sua troupe sono stati aggrediti durante un'inchiesta sulla droga nel quartiere dello Zen. Erano lì per documentare come avviene lo spaccio di stupefacenti e come viene gestito. Nel pomeriggio peròe la sua troupe sono stati insultati, minacciati di morte e poi aggrediti con lancio dida un gruppo di abitanti del quartiere.La troupe è rientrata di corsa nell'auto blindata per ripararsi dal lancio di pietro ma a un certo punto il tetto dell'auto è stato sfondato da un pesantedilanciato da un piano alto di una casa e la portiera della macchina è stata bucata da un colpo di arma da fuoco.e la troupe sono riusciti a salvarsi soltanto grazie ...