Botulismo infantile | bimbo in pericolo di vita | è il primo caso in italia

(Di domenica 25 febbraio 2018) Undavvero sconcertante, quello di un bambino di soli 5 mesi che è stato colpito da. Il neonato è nativo di Ivrea e si trovava in vacanza assieme ai genitori quando sono emerse le prime manifestazioni di questa problematica. Il piccolo è stato cosi ricoverato presso un ospedale di Roma. Pare che questo sia ildinel nostro paese, ma vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti. Ildi: ecco come sta ilDa quello che è stato raccontato dai genitori, il piccolo avrebbe mangiato del miele e, il giorno successivo, avrebe manifestato i primi sintomi tipici di questa problematica: difficoltà di controllo, perdita di riflessi, difficoltà respiratorie e stitichezza, ovvero quelli più facilmente riscontrabili in un'intossicazione alimentare. Di conseguenza, i genitori molto preoccupati dalle condizioni del figlio hanno ...