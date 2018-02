Bonucci | ' La Roma si sta difendendo bene Serve più lucidità quando andiamo avanti'

Milan - Bonucci : 'Andremo a Roma per vincere' : Oggi il capitano rossonero Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Premium Sport e ha parlato anche della sfida contro la Roma: ' Dobbiamo pensare a una partita alla volta. Andremo a Roma per ...

Milan - la coppia Romagnoli-Bonucci blinda la porta (con Donnarumma) : adesso in Nazionale i “veterani” si facciano da parte : Il Milan ha ritrovato la retta via nelle ultime settimane. Il merito di tale rinascita è stato sì di Gattuso, ma anche dell’intesa tra calciatori che si è affinata pian piano dopo la rivoluzione estiva guidata da Fassone e Mirabelli. Gattuso ha avuto il merito di dare un’identità alla squadra, adesso tutti sanno che i rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 consolidato, senza follie e continue rivoluzioni. La vera forza di tale ...

Milanmania : finalmente Romagnoli sembra Nesta... ed è grazie a Bonucci! : Chi affretta giudizi sul portoghese, non ha forse ancora capito che la pazienza è la madre di ogni scienza, p azienza non usata, sbagliando, per Calhanoglu, Lucas Biglia, Kessiè , che si stanno ...

Milan - Romagnoli : 'Momento molto positivo. Bonucci è un fenomeno'. Su Gattuso... : Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Ludogorets e Milan : 'Dopo il primo anno ho avuto un po' di difficoltà perché mi sono fatto male, ho avuto troppi infortuni. Non mi sono operato al menisco quest'...

Pagelle Ludogorets-Milan 0-3 - Europa League 2018 : Cutrone e Romagnoli migliori in campo - Kessiè e Bonucci non deludono - soffrono Calabria e Biglia : Il Milan passa, più facilmente del previsto, sul campo del Ludogorets e mette in cassaforte il passaggio del turno con un bel 3-0. Gli ottavi di finale sono ormai ad un passo grazie ai gol di Patrick Cutrone in chiusura di primo tempo, al rigore di Ricardo Rodriguez (procurato proprio da Cutrone) ad inizio ripresa, prima della terza rete di Fabio Borini nei minuti di recupero. I rossoneri soffrono solamente in avvio la spinta dei padroni di casa ...

Milan - cresce l'intesa tra Bonucci e Romagnoli : Aver fermato l'attacco della Lazio, tra i più prolifici d'Europa, resta un merito importante per la difesa del Milan. Secondo la Gazzetta dello sport , il merito è della coppia Bonucci-Romagnoli, divenuta sempre più solida.