Boldrini | Di Battista? Stupidaggini

Di Battista - l’ultimo intervento e l’addio alla Camera : “Avete fallito in questi 5 anni”. Battibecco con Boldrini : “Questo molto probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura. Non capisco questi commenti, quasi con giubilo, anche perché vorrei ricordare che anche per molti di voi saranno gli ultimi giorni in Parlamento. E non per decisioni personali, ma per scelta del popolo italiano”. Esordisce così il deputato del M5s, Alessandro Di Battista, nel suo intervento in Aula sulle comunicazioni del presidente del ...