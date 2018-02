Blocco traffico auto Roma Oggi 25 febbraio | stop circolazione Fascia Verde | info | orari

Roma : il 25 febbraio Blocco totale del traffico - torna la domenica ecologica : A Roma il 25 febbraio torna il divieto totale della circolazione per la domenica ecologica , il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Fascia Verde, nelle fasce ...

Bombole esplose in autostrada : 2 ore di Blocco del traffico : Bombole esplose nell'incidente in autostrada Ha riaperto dopo oltre due ore di blocco del traffico la corsia sud dell' autostrada Torino-Piacenza dove questa mattina è avvenuto uno spaventoso incidente ...

Blocco del traffico domenica 4 febbraio a Torino per i diesel fino a euro 4 esenzioni e strade aperte : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Blocco traffico auto Roma/ Oggi 28 gennaio stop circolazione Fascia Verde : info - orari e veicoli esentati : Blocco traffico auto Roma : Oggi , 28 gennaio , divieto di circolazione in Fascia Verde . Le ultime notizie, info e orari sullo stop ai veicoli più inquinanti per l'emergenza smog(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 04:50:00 GMT)

Blocco del traffico a Torino per i diesel fino a euro 4 sabato 27 gennaio strade aperte e esenzioni : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Le cose da sapere sul Blocco del traffico oggi a Roma : In occasione della terza "Domenica ecologica" le auto non potranno circolare all’interno della cosiddetta fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 The post Le cose da sapere sul blocco del traffico oggi a Roma appeared first on Il Post.