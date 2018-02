Blocco del traffico a Roma | niente auto nella fascia verde | fermi anche i diesel euro 6

Roma : il 25 febbraio Blocco totale del traffico - torna la domenica ecologica : A Roma il 25 febbraio torna il divieto totale della circolazione per la domenica ecologica, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Fascia Verde, nelle fasce ...

TURCHIA vs ENI/ Il vero caos dietro il Blocco della piattaforma : La TURCHIA, oltre a bombardare le truppe di Assad in Siria, ha deciso di bloccare per altri dieci giorni la nave Saipem 12000 a largo di Cipro. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:01:00 GMT)MERKEL-GENTILONI/ Il potere che manca all'Italia per contare in Europa, di G. SapelliTURCHIA vs ENI/ Il gas che fa gola ad Ankara e il precedente egiziano, di P. Annoni

Roma - allerta smog : domenica Blocco totale delle auto in fascia verde : Il 25 febbraio, a Roma, torna il divieto totale della circolazione per la domenica ecologica, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “fascia ...

Turchia - prolungato il Blocco della nave petrolifera dell'Eni Saipem : La marina militare turca ha esteso fino al 10 marzo l'avviso relativo alle sue attività militari , Navtex, al largo di Cipro nel Mediterraneo orientale, che da 10 giorni impediscono di fatto alla nave ...

La Turchia tira dritto : prolungato il Blocco della nave Eni fino al 10 marzo. L'imbarcazione non può raggiungere l'area per le esplorazioni a largo di Cipro : La Marina militare turca ha esteso fino al 10 marzo l'avviso relativo alle sue attività militari (Navtex) al largo di Cipro nel Mediterraneo orientale, che da dieci giorni impediscono di fatto alla nave da perforazione noleggiata dall'Eni Saipem 12000 di raggiungere l'area prevista per le sue esplorazioni su licenza di Nicosia. Il precedente avviso sarebbe scaduto dopodomani. Lo riportano media ciprioti.Il presidente cipriota, Nicos ...

Il Blocco dei sondaggi è il trionfo dell'ipocrisia : Siamo uno dei pochi paesi occidentali che mantiene una legge proibizionista sulle rilevazioni statistiche dell'opinione pubblica prima delle elezioni, uno dei tanti effetti assurdi della par condicio.Avere voluto e mantenuto il blocco sui sondaggi nasconde un disprezzo della capacità di scegliere della gente e l'idea che sia condizionabile e condizionata, il che può essere anche vero ma non certo per i sondaggi.Inoltre il divieto ...

Roma. Blocco dei veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde : Polveri sottili oltre i 50 milligrammi per metro cubo, venerdì e sabato scorsi, e previsioni Arpa Lazio che indicano condizioni

Rumor sulle modalità di sBlocco della gamma Motorola 2018 : riconoscimento facciale in 3D e disposizioni varie : Tramite Twitter Andri Yatim svela alcune informazioni sulle modalità di sblocco di buona parte della gamma degli smartphone Motorola previsti per il 2018. Fra smartphone con il sensore per le impronte digitali piazzati davanti e dispositivi con il classico lettore posteriore, emerge che alcuni device Motorola potrebbero eliminare lo scanner per le impronte a favore dello sblocco tramite riconoscimento facciale in 3D. L'articolo Rumor sulle ...

SBlocco del patto di stabilità : i Comuni del Vco possono spendere 1 - 3 milioni per le scuole : Complessivamente nel Vco il governo ha aperto spazi finanziari a 22 Comuni, che ne hanno fatto domanda , per complessivi 4,9 milioni di euro: 1,3 milioni da destinare a interventi sulle scuole, mentre ...

Bombole esplose in autostrada : 2 ore di Blocco del traffico : Bombole esplose nell'incidente in autostrada Ha riaperto dopo oltre due ore di blocco del traffico la corsia sud dell'autostrada Torino-Piacenza dove questa mattina è avvenuto uno spaventoso incidente ...

Continua il Blocco turco della piattaforma Eni - l'Ue protesta con Ankara : Continua il blocco della marina militare turca nel Mediterraneo orientale nei confronti della piattaforma dell'Eni Saipem 12000, diretta a un'area di trivellazione su licenza di Cipro.La nave, secondo quanto dichiarato stamani a una tv locale dal portavoce del governo di Nicosia, resta bloccata a circa 50 chilometri dal luogo previsto per le esplorazioni di idrocarburi, a sud-est dell'isola. Il blocco di Ankara, che si oppone alle ...

Roma - sui social network il coro choc 'Rinnega la Shoah'dei militanti del Blocco Studentesco e di CasaPound : Lo scorso 30 gennaio era sul palco del teatro Orione, in quanto candidato per il Blocco Studentesco, la formazione giovanile di CasaPound, alla Consulta provinciale degli studenti. Venerdì notte, ...

'Rinnega la Shoah' : sul web coro choc dei militanti del Blocco Studentesco e di CasaPound : Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato, in queste ore, una storia , ovvero un video che scompare dopo 24 ore, in cui viene ripreso all'interno di quella che appare essere una sezione politica ...

Portofino - sabato con sciopero del parcheggio : 5 ore di Blocco alle auto | : Bloccato da un gazebo dalle 7 alle 12 l’accesso al parcheggio della cittadina, i turisti invitati a lasciare la macchina a Paraggi. Per la Piazzetta è la “prima volta”