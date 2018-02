Bjoergen nella leggenda | Norvegia regina con 39 medaglie

Sci di fondo - Bjoergen trionfa nella 30 km a tecnica classica : Per la più vincente di sempre è stato un finale di Giochi da sogno. Marit Bjoergen si installa definitivamente nella storia dei cinque cerchi invernali, acciuffando la sua quindicesima medaglia. La ...

Storica Bjoergen : oro nella 30 km e record olimpico : PYEONGCHANG - E' la norvegese Marit Bjoergen l'ultima regina di queste Olimpiadi invernali di PyeongChang . Regina in tutti i sensi: sia perché la campionessa norvegese ha conquistato l'ultima delle ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci di fondo - ottavo oro olimpico per Marit Bjoergen nella 30 km femminile : Brocard 27ª : L'Italia degli sport Invernali chiude con un bilancio di 6 medaglie. 2 d'oro con Sofia Goggia e Michela Moioli, l'argento di Federico Pellegino, e i bronzi di Federica Brignone, Dominik Windisch e ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyoengChang 2018 : Marit Bjoergen conclude da leggenda. Dominio nella 30km : Marit Bjorgen è nella leggenda! La campionessa norvegese, infatti, vince, o per meglio dire domina, la 30 chilometri in tecnica classica con partenza di massa a PyeongChang 2018 e rafforza la sua leadership all-time nella graduatoria dei più medagliati ai Giochi Olimpici Invernali centrando l’incredibile numero di 16 (9 ori, 4 argenti e 3 bronzi): è la più vincente della storia. Con il successo odierno, la quasi trentottenne di Trondheim, ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyoengChang 2018 : Marit Bjoergen conclude da leggenda. Dominio nella 30km : Marit Bjorgen è nella leggenda! La campionessa norvegese, infatti, vince, o per meglio dire domina, la 30 chilometri in tecnica classica con partenza di massa a PyeongChang 2018 e rafforza la sua leadership all-time nella graduatoria dei più medagliati ai Giochi Olimpici Invernali centrando l’incredibile numero di 16 (9 ori, 4 argenti e 3 bronzi): è la più vincente della storia. Con il successo odierno, la quasi trentottenne di Trondheim, ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyoengChang 2018 : Marit Bjoergen conclude da leggenda. Oro dominato nella 30 km : Marit Bjorgen è nella leggenda! La campionessa norvegese, infatti, vince, o per meglio dire domina, la 30 chilometri in tecnica classica con partenza di massa a PyeongChang 2018 e rafforza la sua leadership all-time nella graduatoria dei più medagliati ai Giochi Olimpici Invernali centrando l’incredibile numero di 15 (8 ori, 4 argenti e 3 bronzi) e raggiungendo a quota 8 successi i connazionali Bjorn Daehlie e Ole Einar Bjoerndalen. Con il ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen in fuga nella 30 km tecnica classica - Stadlober sbaglia strada e ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Si parte ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen in fuga nella 30 km tecnica classica - Parmakoski insegue a 2'. Oestberg e Nilsson per il bronzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen in fuga nella 30 km tecnica classica - il quattro per le altre medaglie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen favorita nella 30 km tecnica classica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - azzurre già staccate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - l’Italia per ben figurare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...