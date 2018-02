Berlusconi | ' Pronto un referendum per l' elezione diretta del capo dello Stato'

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione : pronto a offrire la presidenza della Camera a Franceschini : Se fosse vittoria netta, col centrodestra sopra il 40%, i nomi più probabili sarebbero quelli di Mariastella Gelmini e Roberto Calderoli . Presidenti dei due rami del Parlamento , secondo l'...

Berlusconi : 'Pronto a chiudere lite con Veronica' : Roma, 22 feb. , AdnKronos, 'Noi saremmo lieti di chiudere tutte le nostre vicende senza avere neppure più un euro dalla signora Veronica, quindi non facendo valere l'obbligo stabilito dal Tribunale di ...

Berlusconi : “Pronto a chiudere lite con Veronica” : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Noi saremmo lieti di chiudere tutte le nostre vicende senza avere neppure più un euro dalla signora Veronica, quindi non facendo valere l’obbligo stabilito dal Tribunale di versare a noi 46 milioni. Sono qui, lo ripeto pubblicamente, vediamo cosa risponde”. Lo ha spiegato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, dopo che Veronica Lario ieri aveva negato questa ...

Berlusconi : Leader Fi - pronto a chiudere lite con Veronica rinunciando a sue restituzioni : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Noi saremmo lieti di chiudere tutte le nostre vicende senza avere neppure più un euro dalla signora Veronica, quindi non facendo valere l’obbligo stabilito dal Tribunale di versare a noi 46 milioni. Sono qui, lo ripeto pubblicamente, vediamo cosa risponde”. Lo ha spiegato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio capital, dopo che Veronica Lario ieri aveva negato ...

Silvio Berlusconi - chi è pronto a imbarcare nel centrodestra per il governo : Lo scenario di cui si parla tanto in questi giorni, ma anche più complesso da realizzare a da 'far passare' dagli elettori, è quello di un governo di larghe intese : le elezioni finiscono in ...

Elezioni 2018 - Berlusconi Pronto ad accogliere i grillini espulsi dal M5s : Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere in un’ipotetica maggioranza di governo i candidati del M5s espulsi dal Movimento per il caso 'Rimborsopoli' o perché accusati di aver aderito alla massoneria...

Elezioni - Meloni : “Il mondo è pronto a premier donna. Berlusconi evidentemente no” : Ospite del forum Ansa-Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ritiene che l’Italia e il mondo sia pronto ad un presidente del Consiglio donna L'articolo Elezioni, Meloni: “Il mondo è pronto a premier donna. Berlusconi evidentemente no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi : "Pronto un ministero per la spending review per Cottarelli" : "Non servirà un accordo con il Pd perchè il centrodestra avrà la maggioranza. Noi non possiamo fare un accordo con loro innanzitutto perchè avremo i numeri per il governo e poi perchè i partiti della sinistra hanno portato l'Italia ad una situazione negativa". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a "In Mezz'ora". "Abbiamo pronto ...

Il no di Berlusconi alla manifestazione del 18 febbraio fa infuriare la Meloni : 'Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi' : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia. "Rimango basita di fronte alle parole di Silvio ...

Giorgia Meloni contro il no di Berlusconi alla manifestazione del 18 febbraio : "Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi" : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia."Rimango basita di fronte alle parole di Silvio berlusconi che apre alla possibilità di 'coalizione allargata' - spiega - e dice che non parteciperà alla manifestazione del 18 febbraio promossa da Fratelli d'Italia a Roma per dire no agli inciuci. Ma è un atto di chiarezza".Meloni ...

Berlusconi Pronto a schierare Bossi. Per il Lazio è Parisi l'anti-Zingaretti : Salvini non ha deciso sul Senatùr: l'ipotesi di un seggio con Forza Italia. La Lega esclude gli uomini di Maroni e fa correre Bongiorno a Torino Il centrodestra ha finalmente sciolto il rebus della ...

Il ritratto Ciao ciao Razzi - l'amico del dittatore Kim Yong Un e pronto a dare i suoi due reni a Berlusconi e a votare Riina : Non è che il mondo sia messo tanto peggio. E comunque ci sono paesi dove gente come i suoi compagni di avventura Trump e King governano e decidono tutto. Lui, di fatto, dalla grande tribuna di Tele ...

Berlusconi : 'Con l'ok da Strasburgo - pronto a fare il premier' : Il presidente di Forza Italia poi ha rivolto ancora una volta a non votare Cinque Stelle: 'Mi rivolgo ai cittadini indignati dalla politica che hanno deciso di non andare alle urne. Questa volta è ...

Il ritratto Da Bisaglia e Forlani fino a Berlusconi. Le mille giravolte di Casini - finito per caso nel Pd e pronto ad un mezzogiorno di ... : fino a quel momento, lui è un bravo ragazzo democristiano, sposato con Roberta Lubich, con la quale mette al mondo due figlie, Benedetta e Maria Carolina. Ma sta per cambiare tutto nella sua vita. In ...