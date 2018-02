Berlinale 2018 | tutti i premi | l' Orso d' Oro a Touch Me Not di Adina Pintilie

Berlinale 2018 : 'Touch Me Not' - Wes Anderson e tutti i vincitori - : ... quella paraguayana : The Heiresses , primo film arrivato a un festival europeo da quel paese 'chiuso' al mondo fino a una decina di anni fa, ha vinto il premio al Miglior film di un esordiente e ...

Berlinale 2018 - Orso d’oro a Touch me not di Adina Pintilie. A Wes Anderson il premio per la miglior regia : Berlinale è femmina. E non c’è molto da stupirsi visto il dibattito corrente, anche se si spera non resti solo tale. A vincere l’Orso d’oro è la rumena Adina Pintilie con il suo Touch me not, un film sperimentale a metà fra il documentario creativo e la finzione. Il film, che in Italia uscirà distribuito da I Wonder Pictures, indaga le difficoltà di una donna a farsi “toccare” a causa di una remota molestia e tenta di superare i suoi gravi ...

Berlinale 2018 - Gael Garcia Bernal : «Racconto i tesori trafugati della mia terra - il Messico» : Sorseggia un succo energizzante e intanto gli si illuminano gli occhi quando parla del suo Messico: Gael Garcia Bernard non sta nella pelle per la premiere mondiale di Museo, in concorso alla Berlinale, in arrivo per I Wonder Pictures in Italia nei prossimi mesi e in anteprima a giugno al Biografilm Festival. Dà le spalle alla finestra e quindi non può godersi la spettacolare vista della capitale tedesca dal 24° piano, ma non sembra gli ...

Berlinale 2018 : UNSANE di Steven Soderbergh e THE GREEN FOG : UNSANE, di Steven Soderbergh (fuori concorso) A solo un anno di distanza dal precedente Logan Lucky (2017), Steven Soderbergh torna dietro la macchina da presa (pardon, dietro al telefonino) per girare un thriller psicologico con il solo ausilio di un... iPhone. Seguendo il classico scheletro narrativo di una spirale di follia alla quale sarà costretta la spaesata protagonista, il film convince per la sua componente più ...

Berlinale 2018 : DON'T WORRY di Gus Van Sant e UTØYA 22. JULI di Erik Poppe : DON'T WORRY, di Gus Van Sant (concorso) A due anni di distanza dal passo falso de La foresta dei sogni, Gus Van Sant torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia di John Callahan (Joaquin Phoenix), un vignettista satirico statunitense costretto a una paralisi dall'età di ventuno anni. DON'T WORRY è un biopic decisamente lineare e semplice, incentrato del tutto sulla bravura di Joaquin Phoenix che riesce a ...

Berlinale 2018 : SEASON OF THE DEVIL di Lav Diaz : La stagione del diavolo. La stagione della dittatura. La tragedia delle Filippine inizia così. Un brutale leader di nome Narciso e dal doppio volto (il riferimento è a Giano Bifronte e a un nuovo inizio, ma verso il passato non c’è pietà e gli occhi che guardano indietro rimangono chiusi) comanda un gruppo di militari crudeli che uccidono chiunque osi ribellarsi al nuovo regime instaurato. Siamo alla fine degli anni Settanta e il riferimento ...

Alba Rohrwacher - Valeria Golino e il bacio saffico/ Berlinale 2018 - “Figlia mia” : il percorso di due madri : Berlinale 2018, 'Figlia mia' con Alba Rohrwacher e Valeria Golino è l'unico film italiano in concorso: il bacio saffico sul red carpet e i pareri positivi della critica.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 08:09:00 GMT)

Berlinale 2018 : TRANSIT di Christian Petzold e EVA di Benoit Jacquot : TRANSIT, di Christian Petzold (Concorso) Tratto da un romanzo di Anna Seghers del 1948, TRANSIT è un film molto complesso a cavallo tra passato e presente, una metafora convincente e coraggiosa capace di far dialogare la Seconda guerra mondiale con la crisi umanitaria propria del nostro tempo. Christian Petzold sposa lo sguardo di Georg, un fuggiasco clandestino costretto a nascondersi sotto mentite spoglie pur di scappare dalla ...

Berlinale 2018 : THE HAPPY PRINCE di Rupert Everett e LAS HEREDERAS di Marcelo Martinessi : The HAPPY PRINCE, di Rupert Everett (Berlinale Special) Gli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, tra la prigionia, l'esilio a Parigi e la parentesi napoletana, raccontati con sguardo cupo e tetro dalla regia di Ruper Everett (che ha anche scritto il film e vi interpreta persino il grande scrittore). Un biopic godibile e coraggioso, girato con mano sicura e calato in atmosfere lugubri e asfissianti per cercare di restituire sul grande schermo ...

Berlinale 2018 : DAMSEL di David & Nathan Zellner e THE BOOKSHOP di Isabel Coixet : DAMSEL, di David & Nathan Zellner (Concorso) Robert Pattinson e Mia Wasikowska sono i protagonisti di questa commedia dell'assurdo virata in western. I fratelli Zellner hanno come obiettivo ultimo quello di sorprendere lo spettatore con un'ironia sottile e difficile, ma se lo dimenticano dopo un paio di minuti preferendo imbarcarsi in un'avventura fuori portata che vorrebbe far sposare il tutto con il cinema di frontiera. ...

Berlinale 2018 : ISLE OF DOGS di Wes Anderson : A quattro anni di distanza da Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson torna a inaugurare la Berlinale con il suo ultimo lavoro ISLE of DOGS, secondo lungometraggio girato in stop motion (dopo il gioiellino Fantastic Mr. Fox del 2009) nuovamente alle prese con un gruppo di animali. Il film è un carnevale di immagini e colori, un'altalena sfavillante di trovate cinematografiche non convenzionali mirate a mettere in luce ...